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Ученые назвали группу крови, с которой люди рожают детей-гениев

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Наука

Владельцы первой группы крови чаще других рождают детей с талантом, утверждают ученые. Специалисты провели исследование, в результате которого было выяснено, что способности передаются от родителей к потомству, и группа крови оказывает влияние на эти таланты.

Ученые назвали группу крови, с которой люди рожают детей-гениев
Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Дети, чьи родители имеют первую группу крови, проявляют выдающиеся способности в областях музыки, литературы, а также гуманитарных наук. Они также успешны в предпринимательстве и строительстве, сообщает "Общественная служба новостей".

У людей с четвертой группой крови чаще всего появляются наследники, обладающие спортивными данными. Дети родителей со второй группой крови проявляют навыки критического мышления, а также интерес к разработке новых технологий и программированию. Высокая чувствительность и творческие способности характерны для потомков родителей с третьей группой крови.

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Чем отличаются группы крови? — Научпок
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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