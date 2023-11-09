Инфекционист Поздняков: основные симптомы гриппа из Гонконга - кишечные

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам кандидата медицинских наук Андрея Позднякова, распространившийся ныне грипп из Гонконга имеет ряд особенностей, которые выделяют его от инфекций аналогичного характера.

Фото: Министерство обороны РФ

Об этом медик рассказал редакции "Известий". Эксперт отметил, что штамм вируса H3N2 превалировал ещё в прошлом году. По словам медика, у данного гриппа есть определённые симптомы, которые существенно отличаются от стандартных.

Заболевание начинается с роста температуры тела, но сопутствующая симптоматика больше похожа на кишечную инфекцию — диарея, боль в животе, рвота.

Инфекционист добавил, что из-за таких симптомов гонконгский грипп часто путают с обычной кишечной инфекцией.

"Кашель и насморк появляются обычно позже — на вторые-третье сутки. В остальном это классический грипп", — сказал Поздняков.

Этот грипп относится к А вирусу, поэтому у него тяжёлое течение. Температура обычно фебрильная или выше, но при данной инфекции сильно выражена интоксикация организма.

Медики при этом уверены, что отличной профилактикой гриппа из Гонконга может стать вакцинация, так как этот штамм вируса является разновидностью обычного сезонного гриппа.

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