Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские учёные выяснили, как решить проблему заброшенных торфяников
Больше половины россиян с оптимизмом смотрят в будущее
В Волгограде нашли 10-летнюю школьницу, которая пропала без вести
На Украине зреет новый майдан
На Сахалине военного судили почти на три года за отказ участвовать в СВО
Эксперты отметили снижение объёмов производства водки в России
ВСУ начали сбрасывать с беспилотников кассетные боеприпасы на регионы России
Кулеба пожаловался на эффективность оборонной промышленности ЕС
infoBRICS: Украине грозит политический раскол из-за отмены выборов Зеленским

Инфекционист Поздняков: основные симптомы гриппа из Гонконга - кишечные

1:20
Здоровье

По словам кандидата медицинских наук Андрея Позднякова, распространившийся ныне грипп из Гонконга имеет ряд особенностей, которые выделяют его от инфекций аналогичного характера.

Инфекционист Поздняков: основные симптомы гриппа из Гонконга - кишечные
Фото: Министерство обороны РФ

Об этом медик рассказал редакции "Известий". Эксперт отметил, что штамм вируса H3N2 превалировал ещё в прошлом году. По словам медика, у данного гриппа есть определённые симптомы, которые существенно отличаются от стандартных.

Заболевание начинается с роста температуры тела, но сопутствующая симптоматика больше похожа на кишечную инфекцию — диарея, боль в животе, рвота.

Инфекционист добавил, что из-за таких симптомов гонконгский грипп часто путают с обычной кишечной инфекцией.

"Кашель и насморк появляются обычно позже — на вторые-третье сутки. В остальном это классический грипп", — сказал Поздняков.

Этот грипп относится к А вирусу, поэтому у него тяжёлое течение. Температура обычно фебрильная или выше, но при данной инфекции сильно выражена интоксикация организма.

Медики при этом уверены, что отличной профилактикой гриппа из Гонконга может стать вакцинация, так как этот штамм вируса является разновидностью обычного сезонного гриппа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Гонконгский грипп атаковал Башкирию
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Аракелова Светлана
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Строилов Иван
Занимается диагностикой и лечением таких аллергологических и иммунологических заболеваний, как бронхиальная астма, аллергический ринит, крапивница, пищевая, лекарственная, инсектная аллергия, иммунодефицитные состояния, герпесвирусные инфекции, дисфункции иммунной системы и частые простудные заболевания.
Популярное
Младшая дочь Заворотнюк выступила на большой сцене: невероятное сходство с мамой

Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.

Младшая дочь Заворотнюк впервые выступила на большой сцене и показала сходство с мамой
Молодожёнов из Екатеринбурга отказались заселять в отель в первую брачную ночь
Молодожёнов из Екатеринбурга выгнали из отеля в их первую брачную ночь со скандалом
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Россия уничтожила "крысу" зашедшую в порт Одессы
На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов Внеочередные выборы стали для Сербии привычным делом Михаил Плисюк Фёдор Тютчев: самый русский поэт прожил десятилетия вдали от России Сергей Лебедев
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Владимир Путин принял решение о мобилизованных на СВО
Песни Пугачёвой: основатель студии "Салам" опроверг слухи
Песни Пугачёвой: основатель студии "Салам" опроверг слухи
Последние материалы
В России начались проблемы с продажами китайских авто
Обозреватель American Thinker: Зеленский решил обратиться к Трампу из-за отчаяния
Президент Украины Зеленский: "Мы уничтожили российскую армию"
В правительстве США обозначили, при каких условиях замороженные активы вернутся в Россию
Володин предупредил страны G7 об ответе на воровство российских активов
Инфекционист Поздняков: основные симптомы гриппа из Гонконга - кишечные
Washington Post: отказ Словакии помогать Киеву говорит об усталости НАТО от Украины
Картину Пабло Пикассо "Женщина с часами" продали с аукциона за рекордную в этом году сумму
Аналитик предрёк укрепление рубля: когда и насколько
Минобороны РФ: военные комиссариаты в России будут реорганизованы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников