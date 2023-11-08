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Эпидемиолог объяснила, стоит ли россиянам опасаться гонконгского гриппа: наш обычный эпидемический вирус

Здоровье

Руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии
гриппа Национального исследовательского центра им. Н. Ф. Гамалеи Елена Бурцева в разговоре с Pravda.Ru оценила опасность гонконгского гриппа для россиян.

Эпидемиолог объяснила, стоит ли россиянам опасаться гонконгского гриппа: наш обычный эпидемический вирус
Фото: openverse.org by Daniel Paquet is licensed under CC BY 2.0

Эксперт напомнила, что  в течение многих лет, начиная с 2009
года, с периода последней пандемии 2009 года, в России эпидемическую значимость имеют четыре вируса гриппа, которые социркулируют, но в тот или иной сезон какой-то из них бывает более активным.

"Это вирус гриппа H1N1, пандемический 09, с 2009 года он
циркулирует. Второй вирус гриппа А – это вирус H3N2, который начал циркулировать с 1968 года. Как раз 1968 год – он начал циркулировать среди людей. Первое его выделения были в Гонконге. Он вызвал пандемию гонконгского гриппа и поэтому сейчас очень неумные люди называют его гонконгским. Этот вирус циркулирует с 1968 года. Но раз в 2-3 года он вызывает эпидемический подъем заболеваемости", - рассказала Бурцева.

Эпидемиолог объяснила, что вирусы гриппа А попеременно бывают доминирующими в том или ином сезоне. Например, вирус гриппа H3N2,
который сейчас циркулирует, был активен в позапрошлый эпидемический сезон 2021-2022 годов. И он уже циркулировал, вызвал небольшую эпидемию. В сезон 2022-2023 был активен вирус гриппа H1N1 пандемический. Сейчас ему опять ему на смену пришел H3N2. Они чередуются, подчеркнула эксперт.

"Но это никакой не новый вирус, это наш обычный эпидемический
вирус, который появился в 1968 году. Первое выделение было в Гонконге, почему он и получил такое название. Но с тех пор он настолько изменился, он стал нашим обычным сезонным эпидемическим вирусом гриппа и продолжает циркулировать все это время, вызывая периодические эпидемии", - пояснила Бурцева.

А то, что этот вирус называют «гонконгским», это только по его
исходному происхождению, добавила эксперт.

Эпидемиолог подчеркнула, что гонконгский грипп - это обычный для России эпидемический вирус гриппа, который вызывает сезонные подъёмы заболеваемости.

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Пандемия из прошлого: Россию атакует гонконгский грипп. Насколько опасен азиатский вирус?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
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