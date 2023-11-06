Частые ночные позывы в туалет могут быть признаком грозной болезни

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Постоянные ночные хождения в туалет могут сигнализировать о развитии диабета второго типа, предупредил доктор Кишан Витлани, врач общей практики Национальной службы здравоохранения и медицинский директор Kured.

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По его словам, обычно это грозное заболевание развивается подспудно. Одним из малоизвестных признаков, которые должны насторожить, могут быть частые мочеиспускания, особенно ночные. Объясняются они довольно просто: недостаток инсулина, характерный для диабета второго типа, ведёт к избытку сахара в крови. Стремясь от него избавиться, почки увеличивают выработку мочи.

Среди других симптомов доктор назвал: постоянную жажду, необъяснимое похудение, медленное заживление ран и порезов, затуманенное зрение, плохо поддающуюся лечению молочницу.

Диабет второго типа — заболевание весьма распространённое и очень опасное. Он может привести к потере зрения, повышенному риску инсультов и сердечных приступов, ампутации конечностей. Но если недуг своевременно выявлен, у медиков больше возможностей помочь.

Мистер Витлани призвал не заниматься самолечением и самодиагностикой. При малейшем подозрении на диабет нужно обращаться к специалистам, заключил он.

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