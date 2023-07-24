Врач назвала ранние признаки сахарного диабета

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Считается, что сахарный диабет 2 типа развивается у тех, кто ест много сладкого. Но на самом деле это сложное и многофакторное заболевание, которое лишь отчасти зависит от питания и может возникнуть у любого человека.

Фото: https://profile.ru/wp-content/uploads/260089-fb.jpeg

Как заметить сахарный диабет, пока не стало поздно

"Сахарный диабет 2 типа — это заболевание, связанное с нарушением обмена веществ. Люди с сахарным диабетом 2 типа не могут должным образом усваивать углеводы, в результате у них повышается уровень глюкозы в крови", — объясняет кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

Основные симптомы сахарного диабета — жажда и полиурия, то есть, учащённое мочеиспускание. Из-за этого человек теряет много жидкости и старается восполнить ее, выпивая как можно больше воды.

Однако такой яркий признак болезни проявляется не всегда и не у всех. Во многих случаях люди, страдающие сахарным диабетом, могут очень долго не иметь никаких симптомов — так, что человек даже не заметит, что с его здоровьем что-то пошло не так. И, скорее всего, к врачу направится только тогда, когда его внутренние органы уже серьёзно пострадают.

Установление диагноза может отдаляться на 7-9 лет от начала заболевания. Однако есть тревожные звоночки, которые могут указывать на начинающийся сахарный диабет:

частые мочеиспускания по ночам,

постоянное чувство жажды,

потеря веса без объяснимых причин,

онемение ладоней и ступней.

Кроме того, человек с сахарным диабетом может обнаружить, что у него слишком долго заживают ранки и царапины, особенно на стопах, зрение стало нечетким, а простуды и периоды недомогания участились.

"Игнорировать такие симптомы не стоит — нужно обратиться к врачу-терапевту или эндокринологу. А чтобы обнаружить болезнь как можно раньше — всем людям без исключения полезно один раз в год проходить скрининговое исследование — сдавать кровь на глюкозу и гликированный гемоглобин", — резюмирует врач.

При необходимости врачом назначаются уточняющие исследования:

глюкозотолерантный тест (при отсутствии противопоказаний),

инсулин,

индекс инсулинорезистентности,

кетоновые тела в крови и моче,

глюкоза в моче и т. д.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Пшеничко Лариса В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников. Проводит коррекцию массы тела и лечение метаболического синдрома. Занимается проблемами повышенного оволосения (гирсутизм); нарушений минеральнокальциевого обмена первичного и постменопаузального остеопороза и остеопении. Практикует физиотерапевтические методы лечения острых и хронических ЛОР-патологий, в том числе лечение аденоидов; лечение дорсопатии и остеохондроза. Проводит физиотерапевтическое лечение в гинекологии при острых и хронических заболеваниях, дисфункции яичников. Куратор Пшеничко Лариса В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников. Проводит коррекцию массы тела и лечение метаболического синдрома. Занимается проблемами повышенного оволосения (гирсутизм); нарушений минеральнокальциевого обмена первичного и постменопаузального остеопороза и остеопении. Практикует физиотерапевтические методы лечения острых и хронических ЛОР-патологий, в том числе лечение аденоидов; лечение дорсопатии и остеохондроза. Проводит физиотерапевтическое лечение в гинекологии при острых и хронических заболеваниях, дисфункции яичников. Куратор Тимофеева Галина Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии. Проводит диагностику и лечение пациентов с заболеваниями щитовидной железы, в том числе онкология, заболеваниями надпочечников, гипофиза, сахарным диабетом, пациентов с избыточной массой тела.

Специалисты

Клиники