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Ирина Гусакова

Врач назвала ранние признаки сахарного диабета

2:29
Здоровье » Здоровье и профилактика

Считается, что сахарный диабет 2 типа развивается у тех, кто ест много сладкого. Но на самом деле это сложное и многофакторное заболевание, которое лишь отчасти зависит от питания и может возникнуть у любого человека.

Врач назвала ранние признаки сахарного диабета
Фото: https://profile.ru/wp-content/uploads/260089-fb.jpeg

Как заметить сахарный диабет, пока не стало поздно

"Сахарный диабет 2 типа — это заболевание, связанное с нарушением обмена веществ. Люди с сахарным диабетом 2 типа не могут должным образом усваивать углеводы, в результате у них повышается уровень глюкозы в крови", — объясняет кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

Основные симптомы сахарного диабета — жажда и полиурия, то есть, учащённое мочеиспускание. Из-за этого человек теряет много жидкости и старается восполнить ее, выпивая как можно больше воды.

Однако такой яркий признак болезни проявляется не всегда и не у всех. Во многих случаях люди, страдающие сахарным диабетом, могут очень долго не иметь никаких симптомов — так, что человек даже не заметит, что с его здоровьем что-то пошло не так. И, скорее всего, к врачу направится только тогда, когда его внутренние органы уже серьёзно пострадают.

Установление диагноза может отдаляться на 7-9 лет от начала заболевания. Однако есть тревожные звоночки, которые могут указывать на начинающийся сахарный диабет:

  • частые мочеиспускания по ночам,
  • постоянное чувство жажды,
  • потеря веса без объяснимых причин,
  • онемение ладоней и ступней.

Кроме того, человек с сахарным диабетом может обнаружить, что у него слишком долго заживают ранки и царапины, особенно на стопах, зрение стало нечетким, а простуды и периоды недомогания участились.

"Игнорировать такие симптомы не стоит — нужно обратиться к врачу-терапевту или эндокринологу. А чтобы обнаружить болезнь как можно раньше — всем людям без исключения полезно один раз в год проходить скрининговое исследование — сдавать кровь на глюкозу и гликированный гемоглобин", — резюмирует врач.

При необходимости врачом назначаются уточняющие исследования:

  • глюкозотолерантный тест (при отсутствии противопоказаний),
  • инсулин,
  • индекс инсулинорезистентности,
  • кетоновые тела в крови и моче,
  • глюкоза в моче и т. д.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников. Проводит коррекцию массы тела и лечение метаболического синдрома. Занимается проблемами повышенного оволосения (гирсутизм); нарушений минеральнокальциевого обмена первичного и постменопаузального остеопороза и остеопении. Практикует физиотерапевтические методы лечения острых и хронических ЛОР-патологий, в том числе лечение аденоидов; лечение дорсопатии и остеохондроза. Проводит физиотерапевтическое лечение в гинекологии при острых и хронических заболеваниях, дисфункции яичников.
Куратор Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников. Проводит коррекцию массы тела и лечение метаболического синдрома. Занимается проблемами повышенного оволосения (гирсутизм); нарушений минеральнокальциевого обмена первичного и постменопаузального остеопороза и остеопении. Практикует физиотерапевтические методы лечения острых и хронических ЛОР-патологий, в том числе лечение аденоидов; лечение дорсопатии и остеохондроза. Проводит физиотерапевтическое лечение в гинекологии при острых и хронических заболеваниях, дисфункции яичников.
Куратор Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии. Проводит диагностику и лечение пациентов с заболеваниями щитовидной железы, в том числе онкология, заболеваниями надпочечников, гипофиза, сахарным диабетом, пациентов с избыточной массой тела.
Темы сахарный диабет

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