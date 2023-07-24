Как заметить сахарный диабет, пока не стало поздно

Считается, что сахарный диабет 2 типа развивается у тех, кто ест много сладкого. Но на самом деле это сложное и многофакторное заболевание, которое лишь отчасти зависит от питания и может возникнуть у любого человека.
"Сахарный диабет 2 типа — это заболевание, связанное с нарушением обмена веществ. Люди с сахарным диабетом 2 типа не могут должным образом усваивать углеводы, в результате у них повышается уровень глюкозы в крови", — объясняет кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.
Основные симптомы сахарного диабета — жажда и полиурия, то есть, учащённое мочеиспускание. Из-за этого человек теряет много жидкости и старается восполнить ее, выпивая как можно больше воды.
Однако такой яркий признак болезни проявляется не всегда и не у всех. Во многих случаях люди, страдающие сахарным диабетом, могут очень долго не иметь никаких симптомов — так, что человек даже не заметит, что с его здоровьем что-то пошло не так. И, скорее всего, к врачу направится только тогда, когда его внутренние органы уже серьёзно пострадают.
Установление диагноза может отдаляться на 7-9 лет от начала заболевания. Однако есть тревожные звоночки, которые могут указывать на начинающийся сахарный диабет:
Кроме того, человек с сахарным диабетом может обнаружить, что у него слишком долго заживают ранки и царапины, особенно на стопах, зрение стало нечетким, а простуды и периоды недомогания участились.
"Игнорировать такие симптомы не стоит — нужно обратиться к врачу-терапевту или эндокринологу. А чтобы обнаружить болезнь как можно раньше — всем людям без исключения полезно один раз в год проходить скрининговое исследование — сдавать кровь на глюкозу и гликированный гемоглобин", — резюмирует врач.
При необходимости врачом назначаются уточняющие исследования:
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