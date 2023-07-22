The Lancet: Более миллиарда людей заболеет диабетом к 2050 году

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

В ближайшие три десятилетия распространенность диабета в мире значительно возрастет, и к 2050 г. с этим заболеванием будут жить около 1,3 млрд. человек. Этот важнейший вывод содержится в недавно опубликованном исследовании глобального бремени диабета, результаты которого были представлены в журнале The Lancet.

Фото: docmed.ru

Прогнозируемое глобальное воздействие

По данным исследования, к 2050 г. во всех странах мира ожидается резкий рост заболеваемости диабетом. Особенно пострадают регионы Северной Африки, Ближнего Востока и островные государства Тихого океана, где при сохранении нынешних тенденций диабетом может страдать каждый пятый житель. Более того, ожидается, что среди пожилых людей в этих регионах распространенность диабета будет еще выше.

Факторы, определяющие рост заболеваемости

По прогнозам, в ближайшие десятилетия большинство новых случаев диабета будет приходиться на диабет 2-го типа. Основными факторами, способствующими такому росту, являются старение населения и увеличение числа случаев ожирения. В 2021 году ожирение станет наиболее значимым фактором риска развития диабета 2-го типа, на долю которого придется более половины случаев инвалидности и смертности, связанных с этим заболеванием.

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