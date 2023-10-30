Онколог Бредер назвал орган, который определяет продолжительность жизни человека

"Печень — это орган, который фундаментально влияет на продолжительность жизни человека", — заявил Валерий Бредер, заведующий отделением медикаментозного лечения Национального центра онкологии им. Блохиной и президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени.Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.
Доктор Бредер подчеркнул, что, по его мнению, даже сердце играет менее важную роль в организме, поскольку оно выполняет не так много сложных функций, как печень. Он описал печень как важнейший и незаменимый орган, сродни уникальной фабрике, ответственной за множество функций в организме. Любая неисправность в этих функциях может представлять серьезную угрозу для жизни. Напротив, он называл сердце простым насосом с меньшим количеством сложных функций по сравнению с печенью.
Доктор Бредер описал две жизненно важные функции печени. Во-первых, он упомянул о роли печени в синтезе белка, подчеркнув, что она вырабатывает множество биологически активных веществ, гормонов и ферментов. Одним из таких веществ является альбумин, важнейший переносчик различных полезных и вредных соединений в организме.
Второй важнейшей функцией печени является детоксикация. Печень отвечает за очищение организма от токсинов, в первую очередь тех, которые попадают через кишечник из внешней среды. Он не только устраняет нежелательные вещества, но и перерабатывает и поглощает необходимые элементы. Кроме того, печень участвует в синтезе желчи, служит резервуаром энергии для организма и выполняет ряд других важных функций.
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