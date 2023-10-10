Популярная нутрициолог из США, ведущий эксперт в области здорового образа жизни с более чем 15-летним опытом, Лисси Лакатос, заявила, что существуют углеводы, которые могут помочь в похудении. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на Eat This, Not That!.
По мнению специалиста, все без исключения должны исключить из своего рациона такие нежелательные углеводы, как белый хлеб, выпечка, печенье и сухие завтраки. Тем не менее, она отметила, что стоит сохранить в рационе картошку. По словам Лакатос, в этом овоще нет жира, и противопоказания связаны чаще всего с тем, что люди потребляют картошку не в отварном виде, а с добавлением масла, молока или сметаны.
Отмечается также, что в рационе следует включить кукурузу. В одном початке кукурузы содержится около 100 килокалорий и три грамма клетчатки, что способствует долгому чувству сытости. Кроме того, этот злак снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.
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