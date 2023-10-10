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Нутрициолог Лакатос: Некоторые углеводы помогают похудеть

1:08
Здоровье

Популярная нутрициолог из США, ведущий эксперт в области здорового образа жизни с более чем 15-летним опытом, Лисси Лакатос, заявила, что существуют углеводы, которые могут помочь в похудении. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на Eat This, Not That!.

Нутрициолог Лакатос: Некоторые углеводы помогают похудеть
Фото: openverse

По мнению специалиста, все без исключения должны исключить из своего рациона такие нежелательные углеводы, как белый хлеб, выпечка, печенье и сухие завтраки. Тем не менее, она отметила, что стоит сохранить в рационе картошку. По словам Лакатос, в этом овоще нет жира, и противопоказания связаны чаще всего с тем, что люди потребляют картошку не в отварном виде, а с добавлением масла, молока или сметаны.

Отмечается также, что в рационе следует включить кукурузу. В одном початке кукурузы содержится около 100 килокалорий и три грамма клетчатки, что способствует долгому чувству сытости. Кроме того, этот злак снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

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Как углеводы помогают худеть
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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