Диетолог рассказала о полезных свойствах облепихи: противовоспалительное и иммуномодулирующее действие

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Ольга Редина перечислила полезные свойства осенней ягоды облепихи.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик объяснила, что облепиха, богатая магнием, калием, железом и аминокислотами, способствует укреплению иммунитета в сезон простуд. Она посоветовала пить облепиховый чай, чтобы противостоять атаке вирусов.

Ранее профессиональный травник Дмитрий Юровский рассказал о пользе горькой ягоды калины.

"В ней содержится огромное количество витаминов: А, В3, В6, В9 и С. Эта ягода оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее действие", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Редина порекомендовала употреблять облепиху женщинам после 50 лет с целью продления молодости, так как ягода стимулирует выработку коллагена и серотонина.

Диетолог предупредила, что от употребления облепихи следует отказаться людям с пониженнным давлением, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом и панкреатитом.

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