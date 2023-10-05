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Профессиональный травник рассказал о пользе калины и облепихи: укрепляют иммунитет

1:41
Здоровье

Профессиональный травник Дмитрий Юровский в беседе с Pravda.Ru объяснил, как горькие ягоды (калина и облепиха) спосбствуют укреплению иммунитета.

Профессиональный травник рассказал о пользе калины и облепихи: укрепляют иммунитет
Фото: Нейросеть Шедеврум

Специалист рассказал, что ягоды с горьким вкусом, как и горькие травы, стимулируют пищеварительную функцию, пищеварительный тракт, желчеотделение, отделение панкреатического сока.

"И за счёт этого улучшают пищеварительную функцию. А пищеварительная функция у нас с иммунитетом напрямую связана. Поэтому при длительном употреблении таких горьких трав и горьких ягод действительно может нормализоваться желудочно-кишечный тракт и ещё может опосредованно иммунитет улучшаться", — объяснил эксперт.

Травник отметил, что ягоды содержат природные антиоксиданты, которые улучшают защитные силы нашего организма и препятствуют процессам окисления.

"Антиоксиданты у нас связывают свободные радикалы и выводят их из организма. За счет этого проявляется эффект — усиление защитных сил нашего организма. Так же в ягодах, помимо витаминов, много органических кислот. Органические кислоты нежелательны людям с высокой кислотностью. Потому что, как правило, ягоды в чистом виде у некоторых людей вызывают изжогу, ухудшение состояние желудка", — предупредил Юровский.

В период простуд эксперт советует употреблять калину и облепиху в виде морсов для наполнения организма витамином С.

Травник объяснил, что витамины не устойчивы к кипятку, поэтому лучше заливать ягоду водой с температурой до 70 градусов.

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Калина польза и противопоказания для организма человека
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
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