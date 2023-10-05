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8 самопроверок, которые каждая женщина должна регулярно проводить

2:16
Здоровье

Забота о своем физическом здоровье — ключевой аспект заботы о себе, и каждая женщина должна уделять этому внимание. Регулярная самопроверка может помочь выявить потенциальные проблемы и обеспечить благополучие. Эксперты HerBeauty.co назвали восемь важных тестов, которые каждая женщина должна регулярно проводить.

8 самопроверок, которые каждая женщина должна регулярно проводить
Фото: https://static.riafan.ru/uploads/2017/04/20/orig-1492659272d5e6da6a8a2a59b8aa7da49adbe33c82.jpeg

Анализы на ИППП

При наличии разных сексуальных партнеров или длительных перерывов между отношениями, ежегодное обследование на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), обязательно. Даже отсутствие симптомов не исключает наличие болезни.

Самопроверка груди

Необходимо регулярно проверять свою грудь на наличие уплотнений или необычных изменений. Регулярная маммография также важна, особенно при наличии факторов риска. Данные проверки помогут рано обнаружить потенциальные проблемы.

Проверка кожи

Осмотр кожи поможет своевременно выявить признаки рака. Если есть родинки, светлая кожа или предрасположенность к этой болезни, стоит обращайть внимание на любые изменения, включая темные пятна.

Регулярные посещения стоматолога

Посещение стоматолога хотя бы раз в год важно для поддержания здоровья зубов и десен. Это также позволит выявить проблемы на ранних этапах.

Состояние ногтей

Осматривать ногти нужно на наличие необычных полос, пятен и изменений. Они могут быть связаны с состоянием здоровья, включая меланому.

Зрение

Риск проблем со зрением увеличивается с возрастом. Регулярные проверки помогут выявить отклонения и подобрать правильную коррекцию.

Пульс и сердечный ритм

Регулярный контроль пульса может помочь выявить проблемы с сердцем, щитовидной железой или аритмией. 

Состояние век

Необходимо проверять веки на наличие крошечных белых комочков или иных уплотнений. Это может быть признаком повышенного уровня холестерина в организме.

Регулярные самопроверки могут способствовать раннему выявлению проблем и сохранению здоровья. 

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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