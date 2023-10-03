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Мануальный терапевт посоветовал использовать природные средства в борьбе с простудными заболеваниями

1:36
Здоровье

Спортивный врач, реабилитолог, врач ЛФК, мануальный терапевт Валерий Васильев в беседе с Pravda.Ru рассказал, какие меры следует принять при первых признаках простуды.

Мануальный терапевт посоветовал использовать природные средства в борьбе с простудными заболеваниями
Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик рекомендует в качестве профилактики простудных заболеваний заниматься физкультурой, делая упор на тренажерной активности.

Он советует при появлении боли в горле полоскания природными антисептиками — ромашкой и другими аптечныами отварами, предназначенными для полоскания горла. Рекомендует он также применять фурацилин.

"Можно просто гипертонический раствор — соль, сода, кто-то йод иногда добавляет. Но здесь смысл в том, чтобы слизистая глотки, горла была постоянно орошаемая вот этими средствами", — объяснил врач.

Васильев считает, что призывы принимать противовирусные препараты выгодны аптечным фармкомпаниям. Он предупредил, что у химических медицинских препаратов есть побочные действия.

"На самом деле, как показывает практика, без лечения — 7 дней, а с лечением — неделя. В любом случае человек должен самостоятельно справиться. Потому что если мы будем надеяться на какие-то препараты, неизвестно как они будут действовать на общую систему нашего организма. Опять же как и антибиотики: мы побеждаем одну инфекцию или проблему, но при этом еще и нарушаем микрофлору кишечника", — объяснил мануальный терапевт.

Ранее нутрициолог Лариса Никитина назвала продукты для укрепления иммунитета. 

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