Нутрициолог назвала продукты для укрепления иммунитета

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Нутрициолог Лариса Никитина в беседе с Pravda.Ru рассказала, какой рацион питания способствует укреплению иммунитета.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик объяснила, что витавин С способствует повышению иммунитета, поэтому следует есть любые цитрусовые — лайм, апельсин, лимон. При этом врач преизвала соблюдать осторожность, так как очень распространена аллеригия на цитрусовые.

"Также очень хорошо добавить витамин Е. Это зелёные овощи и листья в первую очередь. Это салат, шпинат. Потому что витамин Е — это витамин жизни. Обязательно надо, чтобы мы не хандрили. Потому что если мы хандрим зимой и осенью, особенно осенью, то иммунитет просто обрушивается", — рассказала Никитина.

Нутрициолог отметила, что иммунитет зависит также и от потреблямых витаминов группы В.

"Витамины группы В — это хлеб, дрожжи, все, что связано с такими. Туда же можно добавить полезную вещь как печень куриную или индейки. Именно печень. Субпродукты. Потому что там много всего есть", — объяснила эксперт.

Специалист советует пить согревающие напитки с добавлением имбиря, мёда и лимона.

"Это такая кладезь полезных витаминов, профилактика простудных заболеваний", — отметила Никитина.

Врач подчеркнула, что болезни легче настигают людей, находящихся в плохом настроении.

"К нам тогда и зараза цепляется, и простуда, и вирусы, и всё остальное. Если человек бодр, весел, то даже если он заболевает, он болеет по-другому. Поэтому в первую очередь нужно смотреть за тем, чтобы было общее состояние не упадническое. А потому что в упадническом состоянии никакие ни С, ни В, ни D вам не помогут", — рассказала нутрициолог.

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ПРОДУКТЫ ПОВЫШАЮЩИЕ ИММУНИТЕТ