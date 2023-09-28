Врач Беляева рассказала, как защититься при "барической депрессии"

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач общей практики Мария Беляева поделилась советами о том, как можно защитить себя от "барической депрессии". В интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня", она объяснила, что это состояние связано с изменениями в атмосферном давлении, которые могут повлиять на наше здоровье, особенно если мы метеозависимы.

Фото: openverse

Барическая депрессия может быть особенно неприятной для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, сниженным иммунитетом или нарушением обмена веществ. Доктор Беляева подчеркнула, что такие люди чувствительны к погодным изменениям, так как их организм не всегда способен адаптироваться к окружающей среде.

Для защиты от этого состояния врач рекомендует следующие меры:

Заниматься спортом , включая скандинавскую ходьбу, чтобы поддерживать физическую активность.

, включая скандинавскую ходьбу, чтобы поддерживать физическую активность. Снизить стрессовые нагрузки на организм , обращая внимание на психоэмоциональное состояние.

, обращая внимание на психоэмоциональное состояние. Отказаться от табачной продукции и алкоголя , так как они могут усугубить состояние.

, так как они могут усугубить состояние. Более внимательно следить за своим здоровьем, так как в период "барической депрессии" могут обостряться хронические заболевания.

Для улучшения самочувствия также рекомендуется употребление травяных чаев с пустырником, мятой и ромашкой. В некоторых случаях, небольшие дозы темного шоколада и черного кофе могут оказать благоприятное воздействие.

Эти советы могут помочь людям справиться с "барической депрессией" и улучшить свое общее самочувствие в периоды атмосферных изменений.

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