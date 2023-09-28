Врач общей практики Мария Беляева поделилась советами о том, как можно защитить себя от "барической депрессии". В интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня", она объяснила, что это состояние связано с изменениями в атмосферном давлении, которые могут повлиять на наше здоровье, особенно если мы метеозависимы.
Барическая депрессия может быть особенно неприятной для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, сниженным иммунитетом или нарушением обмена веществ. Доктор Беляева подчеркнула, что такие люди чувствительны к погодным изменениям, так как их организм не всегда способен адаптироваться к окружающей среде.
Для защиты от этого состояния врач рекомендует следующие меры:
Для улучшения самочувствия также рекомендуется употребление травяных чаев с пустырником, мятой и ромашкой. В некоторых случаях, небольшие дозы темного шоколада и черного кофе могут оказать благоприятное воздействие.
Эти советы могут помочь людям справиться с "барической депрессией" и улучшить свое общее самочувствие в периоды атмосферных изменений.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.