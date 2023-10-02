Эндокринолог Павлова назвала сахар продуктом, вредным для здоровья сосудов человека

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова заявила в своём Telegram-канале, что необходимо строго ограничивать потребление продуктов, которые наносят вред здоровью сосудов.

Фото: openverse

По мнению специалиста, самым опасным из списка является сахар. Он включает даже "безвредные" ароматизированные йогурты, которые часто приобретаются как часть "здорового" завтрака и перекусов.

"По сути, это такой же десерт, как мороженое и пирожные, а вовсе не полезный завтрак", — заявила Павлова.

Особую угрозу представляют газированные напитки, которые содержат не только избыточное количество сахара, но и вредные красители.

Также стоит избегать жирных жареных мясных блюд в повседневной диете.

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