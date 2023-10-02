Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова заявила в своём Telegram-канале, что необходимо строго ограничивать потребление продуктов, которые наносят вред здоровью сосудов.
По мнению специалиста, самым опасным из списка является сахар. Он включает даже "безвредные" ароматизированные йогурты, которые часто приобретаются как часть "здорового" завтрака и перекусов.
"По сути, это такой же десерт, как мороженое и пирожные, а вовсе не полезный завтрак", — заявила Павлова.
Особую угрозу представляют газированные напитки, которые содержат не только избыточное количество сахара, но и вредные красители.
Также стоит избегать жирных жареных мясных блюд в повседневной диете.
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