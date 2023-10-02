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Эндокринолог Павлова назвала сахар продуктом, вредным для здоровья сосудов человека

0:46
Здоровье

Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова заявила в своём Telegram-канале, что необходимо строго ограничивать потребление продуктов, которые наносят вред здоровью сосудов.

Эндокринолог Павлова назвала сахар продуктом, вредным для здоровья сосудов человека
Фото: openverse

По мнению специалиста, самым опасным из списка является сахар. Он включает даже "безвредные" ароматизированные йогурты, которые часто приобретаются как часть "здорового" завтрака и перекусов.

"По сути, это такой же десерт, как мороженое и пирожные, а вовсе не полезный завтрак", — заявила Павлова.

Особую угрозу представляют газированные напитки, которые содержат не только избыточное количество сахара, но и вредные красители.

Также стоит избегать жирных жареных мясных блюд в повседневной диете.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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