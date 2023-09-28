Сахар вызывает серьезное привыкание. Все дело в том, что при его употреблении активизируются те участки мозга, которые отвечают за приятные ощущения. Постепенно наш мозг требует все больше и больше сахара. О том, что происходит с организмом при отказе от сахара и как победить тягу, рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.
"Чрезмерное употребление сахара приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и ожирению, поэтому так важно от него отказаться. Вначале при полном отказе от сахара будут возникать подавленность, бессонница, возбуждённость. Возможно возникновение неприятия пищи, а в другое время острое чувство голода. Будет сильно хотеться чего-нибудь сладенького", — отмечает диетолог.
Однако выход есть. При отказе от сахара необходимо заменить его полезной пищей.
Трудно придётся только первые 2 недели. Потом будет намного легче, отмечает эксперт. Вы ощутите следующие преимущества полного отказа от сладкого:
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