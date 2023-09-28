Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Как отказаться от сахара: диетолог рассказал про эффективные методы

2:30
Здоровье » Здоровье и профилактика

Сахар вызывает серьезное привыкание. Все дело в том, что при его употреблении активизируются те участки мозга, которые отвечают за приятные ощущения. Постепенно наш мозг требует все больше и больше сахара. О том, что происходит с организмом при отказе от сахара и как победить тягу, рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Как отказаться от сахара: диетолог рассказал про эффективные методы
Фото: drkellislate.com

Как побороть тягу к сладкому

"Чрезмерное употребление сахара приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и ожирению, поэтому так важно от него отказаться. Вначале при полном отказе от сахара будут возникать подавленность, бессонница, возбуждённость. Возможно возникновение неприятия пищи, а в другое время острое чувство голода. Будет сильно хотеться чего-нибудь сладенького", — отмечает диетолог.

Однако выход есть. При отказе от сахара необходимо заменить его полезной пищей.

  • Во-первых, это сложные углеводы: бобовые, цельнозерновые.
  • Во-вторых, продукты богатые клетчаткой: фрукты и овощи. Клетчатка победит голод. Попробуйте также перейти на сладкие фрукты, особенно сухофрукты: курага, чернослив, изюм — эти естественно сладкие продукты помогут побороть тягу к сахару. Главное выбирайте натуральные сухофрукты, не обработанные сахарной глазурью.

Трудно придётся только первые 2 недели. Потом будет намного легче, отмечает эксперт. Вы ощутите следующие преимущества полного отказа от сладкого:

  • Активность и заряд сил на весь день. Все дело в том, что сахар дает резкий прилив сил и энергии. А сложные углеводы из овощей и фруктов обеспечивают долгий, но равномерный запас активности.
  • Улучшиться работа желудочно-кишечного тракта. Клетчатка, которой так богата растительная пища, подавляет патогенную микрофлору кишечника, полезные бактерии, наоборот, размножаются.
  • Снизится вес, уйдут лишние килограммы. Сахар приводит к ожирению, особенно опасно ожирение печени. Этот процесс незаметен, но может иметь фатальные последствия.
  • Выравнивается уровень сахара в крови. Значительно снижается риск развития диабета второго типа и инсулинорезистентности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Халидова Кистаман
Проводит диагностику и лечение заболеваний внутренних органов по направлениям: кардиология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология
Специалист Гордеева Татьяна
Детский нефролог
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог

Специалисты

5.0
306 отзывов
 Халидова
Кистаман Корпушевна
Терапевт
Стаж 32 года
Врач высшей категории
Приём от 3000 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Парке культуры
Зубовский б-р, д. 35, стр. 1
4.9
46 отзывов
 Гордеева
Татьяна Александровна
Терапевт
Стаж 26 лет
Приём от 2700 руб.
ФГБУ Детский медицинский центр Управления делами Президента РФ в Старопанском переулке
Старопанский переулок, д. 3
4.6
1 отзыв
 Едифанова
Ольга Александровна
Терапевт
Стаж 23 года
Врач первой категории
К+31 на Лобачевского
ул. Лобачевского, д. 42, стр. 4

Клиники

9.8
2984 отзыва
 МЦ в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »

9.7
36 отзывов
 Центр УЗИ диагностики медицинский центр
ул. Б. Черкизовская, д. 5
Преображенская пл.
Семеновская
Бульвар Рокоссовского
Черкизовская
Бульвар Рокоссовского
Локомотив
Измайлово
Электрозаводская
Центр УЗИ диагностики на Преображенской площади. Предлагает услуги: УЗИ сердечно-сосудистой системы, УЗИ брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, УЗИ м... читать далее »
Первичный приём от 4000 руб.
9.7
111 отзывов
 Иммунолаб Медикал медицинский центр
Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6 подъезд 6, 2 этаж, офис 211
Войковская
Октябрьское поле
Зорге
Панфиловская
Стрешнево
Хорошевская
Народное ополчение
Иммунолаб Медикал – многопрофильный медицинский центр и лаборатория.
Первичный приём от 3509 руб.

Новости Все >
Владимиру Зеленскому посоветовали срочно уйти с поста и бежать
В Самаре были обнаружены тела мужчины и женщины в квартире
Врач общей практики рассказал о причинах болезни после отдыха на морском побережье
Более 60% опрошенных жителей Грузии против импичмента президента
На мусорной свалке в городе Бердянске произошло возгорание
В Тюмени раскрыли более 40 нелегальных ломбардов
Гурулёв: Россия на колени не становится, Запад не дождётся
Актёр Лазарев заявил, что режиссёр Богомолов издевался над актёрами "Ленкома"
Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перешёл в греческую "Ламию"
В США прошли первые слушания по импичменту Байдену
Популярное
Обман не удался: ВСУ набросились на позиции РФ у Спорного

Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.

Солдаты ВСУ под видом сдачи в плен пытались атаковать позиции РФ у Спорного
Политолог Константин Сивков обнаружил у себя под дверью свиную голову
Политологам-патриотам начали подкидывать под двери свиные головы
Стало известно, кто заменит Татьяну Арнтгольц в проекте "Жди меня"
Сын Кадырова выложил первый пост после избиения поджигателя Корана
Русская Охта — колыбель Санкт-Петербурга Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк
"Ничего не боюсь": Лорак в очередной раз ответила на осуждения её позиции по СВО
Жестоко убивший девушку россиянин вернулся с СВО
Россия на подъёме, Украина будет побеждена, уверен Ходаковский
Россия на подъёме, Украина будет побеждена, уверен Ходаковский
Последние материалы
Как отказаться от сахара: диетолог рассказал про эффективные методы
Владимиру Зеленскому посоветовали срочно уйти с поста и бежать
Эксперт рассказала про особенности диеты для "щитовидки"
В Самаре были обнаружены тела мужчины и женщины в квартире
Врач общей практики рассказал о причинах болезни после отдыха на морском побережье
Более 60% опрошенных жителей Грузии против импичмента президента
На мусорной свалке в городе Бердянске произошло возгорание
В Тюмени раскрыли более 40 нелегальных ломбардов
Гурулёв: Россия на колени не становится, Запад не дождётся
Актёр Лазарев заявил, что режиссёр Богомолов издевался над актёрами "Ленкома"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников