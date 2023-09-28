Как отказаться от сахара: диетолог рассказал про эффективные методы

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Сахар вызывает серьезное привыкание. Все дело в том, что при его употреблении активизируются те участки мозга, которые отвечают за приятные ощущения. Постепенно наш мозг требует все больше и больше сахара. О том, что происходит с организмом при отказе от сахара и как победить тягу, рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Фото: drkellislate.com

Как побороть тягу к сладкому

"Чрезмерное употребление сахара приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и ожирению, поэтому так важно от него отказаться. Вначале при полном отказе от сахара будут возникать подавленность, бессонница, возбуждённость. Возможно возникновение неприятия пищи, а в другое время острое чувство голода. Будет сильно хотеться чего-нибудь сладенького", — отмечает диетолог.

Однако выход есть. При отказе от сахара необходимо заменить его полезной пищей.

Во-первых, это сложные углеводы: бобовые, цельнозерновые.

Во-вторых, продукты богатые клетчаткой: фрукты и овощи. Клетчатка победит голод. Попробуйте также перейти на сладкие фрукты, особенно сухофрукты: курага, чернослив, изюм — эти естественно сладкие продукты помогут побороть тягу к сахару. Главное выбирайте натуральные сухофрукты, не обработанные сахарной глазурью.

Трудно придётся только первые 2 недели. Потом будет намного легче, отмечает эксперт. Вы ощутите следующие преимущества полного отказа от сладкого:

Активность и заряд сил на весь день. Все дело в том, что сахар дает резкий прилив сил и энергии. А сложные углеводы из овощей и фруктов обеспечивают долгий, но равномерный запас активности.

Улучшиться работа желудочно-кишечного тракта. Клетчатка, которой так богата растительная пища, подавляет патогенную микрофлору кишечника, полезные бактерии, наоборот, размножаются.

Снизится вес, уйдут лишние килограммы. Сахар приводит к ожирению, особенно опасно ожирение печени. Этот процесс незаметен, но может иметь фатальные последствия.

Выравнивается уровень сахара в крови. Значительно снижается риск развития диабета второго типа и инсулинорезистентности.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Халидова Кистаман Проводит диагностику и лечение заболеваний внутренних органов по направлениям: кардиология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология Специалист Гордеева Татьяна Детский нефролог Специалист Едифанова Ольга Детский нефролог

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