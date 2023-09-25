Онколог Карасёв: ежедневные привычки многих людей стремительно приближают рак

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует мнение, что раньше люди не болели раком, а были крепкими и здоровыми. Однако онкозаболевания были всегда. Их не всегда умели верно диагностировать и лечить. Об этом рассказал хирург и онколог Иван Карасёв.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Он отметил, что многие сами приближают болезнь ежедневными действиями. Врач подчеркнул, что дело не только в курении и употреблении алкоголя.

"Мало кто знает, что у курильщиков со стажем может возникнуть рак губы, молочной железы, пищеварительной и мочевыделительной систем, трахеи и шейки матки", — предупредил Карасёв.

Люди, которые употребляют в неумеренном количестве алкоголь, рискуют заболеть сразу несколькими видами рака (ротовой полости, горла, груди, толстой кишки и пищевода). Однако многие недооценивают и роль стресса.

"Стресс — одна из главных причин онкологии", — предупредил врач.

Он объяснил, что "постоянное скопление негативных эмоций "подкармливает" раковые клетки и способствует развитию болезни". Также нехватка сна оказывает негативное влияние на иммунную систему и запускает злокачественный процесс в организме. Кроме того, медик также отметил, что из-за сидячего образа жизни растёт риск образования рака толстой кишки.

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