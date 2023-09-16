Врач-онколог Марк Гадзиян причислил сидячий образ жизни к ошибке, которая вызывает агрессивный рак

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сидячая работа, при которой человек встаёт с места только для еды или похода в туалет, может увеличить риск развития опухолей. Об этом рассказал в своём telegram-канале хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Даже небольшие опухоли могут оказаться агрессивными и быстро распространяться. Это происходит из-за нарушения кровообращения в малом тазу, что ведёт к кислородному голоданию клеток. В ответ на это они начинают меняться и приобретать новые функции.

"Что и является толчком для начала роста опухоли", — объяснил онкоуролог.

Кроме того, важно отметить, что риск заболевания онкологией увеличивается при употреблении большого количества животных жиров в рационе. Они включают в себя мясо, жирную рыбу, жареную пищу, молочные продукты с высоким содержанием жира, копчёности и солёную еду.

Для снижения риска развития онкологических заболеваний рекомендуется включить в свой рацион продукты, богатые ликопинами.

"Они являются антиоксидантами. Встречаются в некоторых фруктах и овощах, например, в томатах, грейпфрутах, арбузах", — отметил Гадзиян.

Кроме того, важно избегать курения и контакта с табачным дымом, уменьшать время пребывания на солнце, уметь справлять со стрессовыми ситуациями. Также следует уделять внимание интимной гигиене и поддерживать здоровье зубов, так как все эти факторы играют важную роль в снижении риска развития раковых заболеваний, подчёркивает доктор.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...