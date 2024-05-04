Центробанк уточнил механизм лишения аккредитации страховых компаний

ЦБ уточнил правила уведомления об исключении финорганизации из реестра после отзыва лицензии
Банк России уточнил формулировки положений указания, касающиеся исключения финорганизации из реестра финансовых организаций.
Изменения будут внесены в указание Банка России от 21 января 2019 г. № 5064-У. В случае прекращения деятельности финансовой организации, Банк России исключает ее из реестра финансового уполномоченного в срок не более 3 рабочих дней. Проект исключает избыточное требование о направлении уведомления Банком России финансовой организации об исключении сведений о ней из реестра. Ведение реестра финансового уполномоченного осуществляется автоматически, и он ежедневно публикуется на официальном сайте Банка России.
Предполагаемый срок вступления в силу проекта указания - 10 дней после официального опубликования.
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