Центробанк уточнил механизм лишения аккредитации страховых компаний

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ЦБ уточнил правила уведомления об исключении финорганизации из реестра после отзыва лицензии

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Банк России уточнил формулировки положений указания, касающиеся исключения финорганизации из реестра финансовых организаций.

Изменения будут внесены в указание Банка России от 21 января 2019 г. № 5064-У. В случае прекращения деятельности финансовой организации, Банк России исключает ее из реестра финансового уполномоченного в срок не более 3 рабочих дней. Проект исключает избыточное требование о направлении уведомления Банком России финансовой организации об исключении сведений о ней из реестра. Ведение реестра финансового уполномоченного осуществляется автоматически, и он ежедневно публикуется на официальном сайте Банка России.

Предполагаемый срок вступления в силу проекта указания - 10 дней после официального опубликования.