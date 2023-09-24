MedicalXpress: для выявления болезни Альцгеймера впервые применили новый тест тест на постукивание пальцем

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нейробиологи из Лейденского университета в Голландии придумали новый способ выявить болезнь Альцгеймера у человека. Учёные успешно использовали с этой целью тест на постукивание пальцем, пишет MedicalXpress.

Фото: openverse.org

Специалисты провели тестирование на 100 добровольцах, среди которых была половина здоровых людей, четверть граждан имела умеренные когнитивные нарушения, а ещё у одной четвёртой части испытуемых уже была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Всем испытуемым нужно было постукивать по клавиатуре при помощи одного или сразу нескольких пальцев. Компьютер считывал скорость нажатия на клавишу по сигналу, количество нажатий, а также интервалы между ними.

Самой медленной была реакция пациентов с болезнью Альцгеймера, которые реагировали на стартовый сигнал с опозданием и делали это нерегулярно. Результаты граждан с умеренно-сниженными когнитивными способностями были лучше, но скорость и регулярность постукиваний здоровых людей были на самом высоком уровне по сравнению с остальными.

После этого компьютер определял категорию каждого участника, и в подавляющем большинстве случаев сделал это в точном соответствии с их медицинским диагнозом.

Эксперты предложили использовать тест на постукивание для первого этапа диагностики болезни Альцгеймера.

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