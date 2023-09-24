Минздрав РФ призвал читать для уменьшения риска развития болезни Альцгеймера

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Telegram-канале Минздрава России были представлены методы уменьшения вероятности возникновения болезни Альцгеймера.

Фото: Минздрав РФ

Болезнь Альцгеймера представляет собой неврологическое заболевание, которое приводит к нарушению нормальной функции мозга, сопровождаясь утратой памяти и затруднениями в общении, что отрицательно влияет на когнитивные функции, уточнили специалисты из департамента здравоохранения.

Лекарственной терапии для лечения болезни Альцгеймера пока не существует, однако снизить риск ее развития можно путем применения ряда мероприятий. Для поддержания здоровья мозга врачи рекомендуют внедрять в повседневную практику регулярное чтение, разгадывание кроссвордов и головоломок, посещение лекций и театров.

Не менее важным фактором является правильное питание. В этом контексте рекомендуется увеличить потребление свежих овощей и фруктов, таких как шпинат, брокколи, красный перец, вишня, виноград и апельсины. Также следует включить в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, которые способствуют защите клеточных мембран, такие как жирная морская рыба, зеленые листовые овощи, орехи и растительные масла, подчеркнули в Минздраве.

Для поддержания общего здоровья мозга необходимо также уделять внимание витаминам B12, C, E и фолиевой кислоте. Физическая активность играет важную роль: рекомендуется проводить не менее полутора часов в день на спортивных занятиях. Подходят умеренные, но регулярные тренировки.

Упражнения на кардиоусилительное уровень и снижение уровня холестерина в крови, а также снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут повлиять на состояние мозга. Это может включать в себя продолжительные прогулки, катание на велосипеде, плавание или лыжи.

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Болезнь Альцгеймера