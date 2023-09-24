Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский до сих пор остаётся у власти только из-за конфликта
Раскрыты реальные объемы продаж "Москвичей"
МВД поддерживает предложение о запрете длительной парковки такси в жилых районах
Эксперт: владельцам машин на АИ-92 и АИ-95 не стоит переходить на низкооктановое топливо
Депутат Гемпель рассказал о начале переезда семей из Германии в Крым
Искусственный интеллект переводит петушину речь на человеческий язык
Changan: бурный рост продаж автомобилей в России
Рогов: никакого прорыва в Запорожской области, о котором заявили ВСУ, не было
WP: Байден отстает от Трампа на 10% рейтинга

Минздрав РФ призвал читать для уменьшения риска развития болезни Альцгеймера

2:00
Здоровье

В Telegram-канале Минздрава России были представлены методы уменьшения вероятности возникновения болезни Альцгеймера.

Минздрав РФ призвал читать для уменьшения риска развития болезни Альцгеймера
Фото: Минздрав РФ

Болезнь Альцгеймера представляет собой неврологическое заболевание, которое приводит к нарушению нормальной функции мозга, сопровождаясь утратой памяти и затруднениями в общении, что отрицательно влияет на когнитивные функции, уточнили специалисты из департамента здравоохранения.

Лекарственной терапии для лечения болезни Альцгеймера пока не существует, однако снизить риск ее развития можно путем применения ряда мероприятий. Для поддержания здоровья мозга врачи рекомендуют внедрять в повседневную практику регулярное чтение, разгадывание кроссвордов и головоломок, посещение лекций и театров.

Не менее важным фактором является правильное питание. В этом контексте рекомендуется увеличить потребление свежих овощей и фруктов, таких как шпинат, брокколи, красный перец, вишня, виноград и апельсины. Также следует включить в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, которые способствуют защите клеточных мембран, такие как жирная морская рыба, зеленые листовые овощи, орехи и растительные масла, подчеркнули в Минздраве.

Для поддержания общего здоровья мозга необходимо также уделять внимание витаминам B12, C, E и фолиевой кислоте. Физическая активность играет важную роль: рекомендуется проводить не менее полутора часов в день на спортивных занятиях. Подходят умеренные, но регулярные тренировки.

Упражнения на кардиоусилительное уровень и снижение уровня холестерина в крови, а также снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут повлиять на состояние мозга. Это может включать в себя продолжительные прогулки, катание на велосипеде, плавание или лыжи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Болезнь Альцгеймера
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
ВС России уничтожили танк Leopard с немецким экипажем

Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии.

Разведчики ВС РФ уничтожили танк Leopard с экипажем из военных Германии
Врачи из РФ рассказали, какой пульс считается нормальным у детей и взрослых
Какой пульс считается нормальным: норма пульса по возрастам
Билан не узнал Данила Плужникова в шоу "Голос. Уже не дети"
Обвиняемый в убийстве свердловской полицейской следил за её сестрой
Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов Левенштерн о Бородинском сражении: русские его не проиграли Сергей Лебедев "Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать Андрей Николаев
"Чувствует она себя неплохо": артист Лев Лещенко рассказал, как композитор справляется после похорон своего мужа
Сексолог рассказала об оптимальной продолжительности секса
Ответы Украине на удары по Севастополю есть, просто мы о них не знаем
Ответы Украине на удары по Севастополю есть, просто мы о них не знаем
Последние материалы
Эксперт: владельцам машин на АИ-92 и АИ-95 не стоит переходить на низкооктановое топливо
Депутат Гемпель рассказал о начале переезда семей из Германии в Крым
Искусственный интеллект переводит петушину речь на человеческий язык
Changan: бурный рост продаж автомобилей в России
Рогов: никакого прорыва в Запорожской области, о котором заявили ВСУ, не было
Раскрыта главная особенность самого сильного танка ВС РФ
WP: Байден отстает от Трампа на 10% рейтинга
В состоянии потерявшей супруга Пахмутовой произошли изменения
Минздрав РФ призвал читать для уменьшения риска развития болезни Альцгеймера
Юрист Кофанов сообщил о возможности удержания 20% зарплаты при увольнении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников