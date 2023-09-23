Врач и телеведущий Александр Мясников определил нормальные показатели артериального давления. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
Оптимальные значения заканчиваются на 119/79. По его мнению, давление от 120/80 до 129/79 можно считать предгипертонией. При установлении диагноза также учитывается средний показатель за 24 часа и ночное давление. Согласно американским врачам, у гипертоников оно составляет 125/75 и 110/65, а по мнению европейских докторов — 130/80 и 120/70.
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