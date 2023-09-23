Врачи из РФ рассказали, какой пульс считается нормальным у детей и взрослых

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи и учёные утверждают, что нормальная частота пульса для большинства взрослых составляет от 60 до 100 ударов в минуту. Однако этот показатель может быть ниже у детей разного возраста. Об этом специалисты рассказали в интервью РБК.

Фото: "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

У новорождённых до месяца нормальная частота пульса находится в диапазоне от 70 до 190 ударов в минуту, у младенцев в возрасте от одного до 11 месяцев — от 80 до 160 ударов. У детей от 1 до 2 лет — от 80 до 130 ударов, в возрасте от 3 до 4 лет — от 80 до 120 ударов, от 5 до 6 лет — от 75 до 115 ударов, от 7 до 9 лет — от 70 до 110 ударов. Для детей от 10 лет и людей старше нормой считается частота пульса от 60 до 100 ударов в минуту.

Пульс, который меньше 60 ударов в минуту, классифицируется как брадикардия и может сопровождаться следующими головокружением, усталостью, болями в области груди, проблемами с памятью, быстрым переутомлением при небольших физических нагрузках.

Если количество сердечных сокращений превышает 100 ударов в минуту, это может указывать на тахикардию.

Эксперты также подчеркнули, что можно измерить пульс самостоятельно, даже если нет пульсометра. Для этого необходимо расслабиться, нащупать артерию на запястье, засечь время и подсчитать количество сердечных сокращений в минуту.

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