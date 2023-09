Врачи и учёные утверждают, что нормальная частота пульса для большинства взрослых составляет от 60 до 100 ударов в минуту. Однако этот показатель может быть ниже у детей разного возраста. Об этом специалисты рассказали в интервью РБК.

