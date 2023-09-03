Невролог Акарачкова рассказала как избавиться от боли в шее

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Невролог Елена Акарачкова дала рекомендации по устранению болей в шее, о чем сообщает журнал Shape.

Фото: openverse

По мнению специалиста, наиболее частой причиной возникновения болей в шее являются напряженные мышцы груди. Это проблема, которая часто возникает у людей, проводящих длительное время за компьютером, так как постоянное наклонение вперед нагружает грудные мышцы, которые со временем становятся короче и вызывают дискомфорт в шее.

Для того чтобы избавиться от боли, невролог рекомендует выполнять растяжку грудных мышц. Для этого необходимо встать лицом к стене, вытянуть правую руку вперед, удерживая ее на уровне плеча, и приложить ладонь и предплечье к стене. Затем нужно поворачивать корпус, таз и стопы влево, растягивая правое плечо и грудную мышцу. Акарачкова подчеркнула, что спина должна быть прямой, и в этом положении нужно задержаться на 30 секунд, затем поменять сторону и повторить упражнение.

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Эти 5 упражнений уберут боль в шее. Как избавиться от боли в шее?