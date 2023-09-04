Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Источник: Запад понимает, что альтернативы зернового коридора без России опасны
Победительница шоу "Голос" Алиса Кожикина развернула лишь Диму Билана
Генконсульство: трое граждан из РФ пострадали при ДТП в Турции
Украинский военнопленный: в Киеве опасно ходить в форме ВСУ — "Чтобы бутылкой не огрели"
Генерал ВКС США: внеземная война окажется более разрушительной, чем "традиционная"
Замгенпрокурора США: Минюст намерен добиться передачи активов РФ Киеву
Associated Press: заявления Запада о провале контрнаступления деморализуют боевиков ВСУ
Константинов связал отставку Резникова с провалом "контрнаступа" ВСУ — берут кого попало
NI: кассетные боеприпасы грозят ВСУ "туманом неизвестности"

Фармацевт Даджани рассказал о причинах и лечении диареи

2:10
Здоровье

Диарея — это расстройство желудочно-кишечного тракта, которое может вызывать неприятные симптомы и дискомфорт. О том, что это такое, стоит ли о ней беспокоиться, что является причиной нарушения, рассказал фармацевт Султан Даджани. В этой статье мы рассмотрим возможные причины диареи, симптомы, и методы ее лечения.

Фармацевт Даджани рассказал о причинах и лечении диареи
Фото: openverse.org

Причины диареи

  • Гастроэнтерит:

Это бактериальное или вирусное инфекционное заболевание желудка, являющееся наиболее распространенной причиной диареи.

  • Covid-19:

Заражение этой заразной болезнью также может сопровождаться диареей.

  • Бактерии, такие как E. coli:

Они могут присутствовать в пище и вызвать диарею.

  • Пищевая аллергия или непереносимость:

Некоторые виды пищи или аллергии могут вызвать диарею.

  • Беспокойство:

Диарея также может быть физическим проявлением стресса и беспокойства.

  • Синдром раздраженного кишечника (СРК):

Это хроническое заболевание, которое может сопровождаться диареей или, наоборот, запорами.

Методы лечения

В большинстве случаев диарея проходит самостоятельно, но существуют методы, которые помогут облегчить симптомы:

  • Гидратация:

Поскольку диарея может привести к потере жидкости, важно пить много воды. Рекомендуется употребление жидкости маленькими порциями и, при необходимости, применение пероральных регидратационных растворов, которые можно приобрести в аптеке.

  • Питание:

После улучшения состояния здоровья, можно возвращаться к обычному рациону, начиная с легкой и нежирной пищи.

  • Домашний режим:

Для предотвращения распространения инфекции рекомендуется оставаться дома в течение 48 часов после последнего эпизода диареи

Если при диарее наблюдаются кровь в кале, рвота с примесями красного, зеленого или желто-зеленого цвета, потеря веса, темный стул, жжение при ярком свете, ригидность шеи, сильная головная боль или боль в животе, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Фармацевтическая опека при диарее
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
О том, что произойдёт с организмом при резком отказе от алкоголя, рассказал доктор Умнов

Хирург Александр Умнов рассказал, что в первые несколько дней после прекращения употребления алкоголя состояние человека значительно ухудшается.

Доктор Александр Умнов: при резком отказе от алкоголя состояние человека значительно ухудшается
Врач-онколог Марк Гадзиян: тревожное ощущение в груди предупреждает о смерти
Умирают за секунды: врач назвал три симптома, предупреждающие о смерти
Савин рассказал о формальных отношениях Пугачёвой с её мужем Максимом Галкиным*
Россиянка, родившая в Аргентине, выпала там из окна при невыясненных обстоятельствах
Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов Короны мира венчают ключи к Индии Сергей Лебедев
Российская армия уже видит окресности Купянска
Страшная эпидемия из Польши дошла до Харькова
Участника СВО избили и расстреляли в Ростовской области
Участника СВО избили и расстреляли в Ростовской области
Последние материалы
Победительница шоу "Голос" Алиса Кожикина развернула лишь Диму Билана
Генконсульство: трое граждан из РФ пострадали при ДТП в Турции
Украинский военнопленный: в Киеве опасно ходить в форме ВСУ — "Чтобы бутылкой не огрели"
Фармацевт Даджани рассказал о причинах и лечении диареи
Генерал ВКС США: внеземная война окажется более разрушительной, чем "традиционная"
Замгенпрокурора США: Минюст намерен добиться передачи активов РФ Киеву
Associated Press: заявления Запада о провале контрнаступления деморализуют боевиков ВСУ
Константинов связал отставку Резникова с провалом "контрнаступа" ВСУ — берут кого попало
NI: кассетные боеприпасы грозят ВСУ "туманом неизвестности"
На Камчатке мачеха три года избивала пасынка за плохую успеваемость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников