Фармацевт Даджани рассказал о причинах и лечении диареи

Диарея — это расстройство желудочно-кишечного тракта, которое может вызывать неприятные симптомы и дискомфорт. О том, что это такое, стоит ли о ней беспокоиться, что является причиной нарушения, рассказал фармацевт Султан Даджани. В этой статье мы рассмотрим возможные причины диареи, симптомы, и методы ее лечения.
Это бактериальное или вирусное инфекционное заболевание желудка, являющееся наиболее распространенной причиной диареи.
Заражение этой заразной болезнью также может сопровождаться диареей.
Они могут присутствовать в пище и вызвать диарею.
Некоторые виды пищи или аллергии могут вызвать диарею.
Диарея также может быть физическим проявлением стресса и беспокойства.
Это хроническое заболевание, которое может сопровождаться диареей или, наоборот, запорами.
В большинстве случаев диарея проходит самостоятельно, но существуют методы, которые помогут облегчить симптомы:
Поскольку диарея может привести к потере жидкости, важно пить много воды. Рекомендуется употребление жидкости маленькими порциями и, при необходимости, применение пероральных регидратационных растворов, которые можно приобрести в аптеке.
После улучшения состояния здоровья, можно возвращаться к обычному рациону, начиная с легкой и нежирной пищи.
Для предотвращения распространения инфекции рекомендуется оставаться дома в течение 48 часов после последнего эпизода диареи
Если при диарее наблюдаются кровь в кале, рвота с примесями красного, зеленого или желто-зеленого цвета, потеря веса, темный стул, жжение при ярком свете, ригидность шеи, сильная головная боль или боль в животе, необходимо немедленно обратиться к врачу.
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