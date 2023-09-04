Фармацевт Даджани рассказал о причинах и лечении диареи

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диарея — это расстройство желудочно-кишечного тракта, которое может вызывать неприятные симптомы и дискомфорт. О том, что это такое, стоит ли о ней беспокоиться, что является причиной нарушения, рассказал фармацевт Султан Даджани. В этой статье мы рассмотрим возможные причины диареи, симптомы, и методы ее лечения.

Фото: openverse.org

Причины диареи

Гастроэнтерит:

Это бактериальное или вирусное инфекционное заболевание желудка, являющееся наиболее распространенной причиной диареи.

Covid-19:

Заражение этой заразной болезнью также может сопровождаться диареей.

Бактерии, такие как E. coli:

Они могут присутствовать в пище и вызвать диарею.

Пищевая аллергия или непереносимость:

Некоторые виды пищи или аллергии могут вызвать диарею.

Беспокойство:

Диарея также может быть физическим проявлением стресса и беспокойства.

Синдром раздраженного кишечника (СРК):

Это хроническое заболевание, которое может сопровождаться диареей или, наоборот, запорами.

Методы лечения

В большинстве случаев диарея проходит самостоятельно, но существуют методы, которые помогут облегчить симптомы:

Гидратация:

Поскольку диарея может привести к потере жидкости, важно пить много воды. Рекомендуется употребление жидкости маленькими порциями и, при необходимости, применение пероральных регидратационных растворов, которые можно приобрести в аптеке.

Питание:

После улучшения состояния здоровья, можно возвращаться к обычному рациону, начиная с легкой и нежирной пищи.

Домашний режим:

Для предотвращения распространения инфекции рекомендуется оставаться дома в течение 48 часов после последнего эпизода диареи

Если при диарее наблюдаются кровь в кале, рвота с примесями красного, зеленого или желто-зеленого цвета, потеря веса, темный стул, жжение при ярком свете, ригидность шеи, сильная головная боль или боль в животе, необходимо немедленно обратиться к врачу.

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Фармацевтическая опека при диарее