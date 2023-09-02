Express: овёс, авокадо и фасоль на завтрак очистят кровь

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медики приходят к единому мнению — пропускать завтрак не рекомендуется. Именно первый приём пищи инициирует важные процессы в организме, которые обеспечивают человека энергией на протяжении всего дня. Об этом сообщает информационный портал Express.

Фото: "Изкуство: авокадо" by Михал Орела is licensed under CC BY 2.0.

При высоком уровне холестерина лучше избегать употребления на завтрак бутербродов с сыром и маслом, яичницы с беконом или других жирных мясных продуктов. Стоит обратить внимание на овёс, авокадо и фасоль, которые могут помочь очистить кровь от избыточного холестерина. Овсянка богата пищевыми волокнами. Они препятствуют всасыванию холестерина в кровь и способствуют снижению уровня липопротеинов низкой плотности.

Сытный завтрак на основе фасоли не только предотвращает переедание в течение дня, но и обогащает организм клетчаткой. Авокадо является источником полезных растительных жиров, которые способствуют нормализации уровня холестерина в крови.

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