Врач-гастроэнтеролог Лебедева назвала нежелание завтракать симптомом того, что организм не выводит яды

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые симптомы предупреждают о неспособности организма выводить яды. Холестерин, отработанные гормоны, метаболиты жизнедеятельности микробов, некоторые лекарства, с которыми не справились почки, — это "мусор", от которого следует избавляться. Однако данный процесс не всегда происходит эффективно. Первые признаки проблем могут проявиться в нежелании завтракать. Вместо обычного урчания желудка по утрам возникает раздражительность. Иногда это сопровождается проблемами со стулом, высыпаниями на коже.

Фото: "Завтрак в Hilton Garden Inn" by Petr Magera is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, в организме существуют своего рода "коммунальные службы", которые отвечают за очищение от вредных веществ. Специалист подчёркивает, что состояние желчевыводящей системы можно определить по настроению человека утром, его ожиданию завтрака, приятному урчанию живота, а также по чистой коже и регулярному стулу. Если человек почувствует себя "разобранным" сразу после пробуждения, то это может указывать на проблемы.

Врач напоминает, что желчь вырабатывается на жирные кислоты в блюде — не будет жира, не будет желчи. Для активации пищеварения рекомендуется употреблять горькие травы, такие как кинза, сельдерей, имбирь и другие.

Кроме того, важно пить достаточное количество воды в течение дня, стимулировать отток желчи с помощью массажа внутренних органов и других практик, которые способствуют работе диафрагмы.

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