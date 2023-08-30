Вспышка заражений COVID-19 в Тюмени

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Тюменской области количество заразившихся COVID-19 значительно увеличилось. По данным регионального отделения Роспотребнадзора, за последнюю неделю в регионе зарегистрировано 26 новых случаев заражения. Это число превышает предыдущую неделю на 8,3%. Следует отметить, что статистика учитывает только официально подтвержденные случаи, сообщает nashgorod.ru.

Фото: openverse.org

На территории Тюмени наблюдается распространение нового штамма коронавируса, который получил название "Эрис". Этот вариант вируса уже зафиксирован в Московской, Иркутской, Магаданской областях, а также в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Хакасии и Бурятии.

Руководитель Роспотребнадзора в регионе, Галина Шарухо, подчеркнула, что точные прогнозы относительно ситуации с заболеваемостью сложно сделать на данный момент. Перед началом осенне-зимнего периода увеличение заболеваемости простудами и общим недомоганием среди горожан является типичным явлением, поэтому рано говорить о росте числа случаев COVID-19. Мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 остается постоянным приоритетом для управления. На данный момент дополнительных ограничений не введено.

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