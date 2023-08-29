Врач-онколог Андрей Каприн назвал резкое снижение веса первым признаком рака кишечника

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Симптомы онкологии часто похожи на проявление менее опасных заболеваний, а потому недуг во многих случаях обнаруживают на поздней стадии, поскольку многие не обращают внимание на первые "звоночки".

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Поэтому важно обратить внимание на любые изменения в состоянии, которые сохраняются в течение более чем шести недель. На это указал врач общей практики Дэйв Николс в беседе с Express.

Среди первых признаков рака кишечника он выделил боли в животе и нарушения стула.

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн отметил, что чередование поносов и запоров, а также резкое снижение веса, могут быть первыми признаками опухоли, расположенной в левых частях ободочной кишки. При поражении правых частей одним из ранних симптомов может быть снижение уровня гемоглобина или умеренные боли в правой подвздошной области, пояснил онколог.

Специалисты подчёркивают, что стоит обращать внимание на все изменения, необычные для конкретного человека. При этом иммунохимический тест кала на наличие скрытой крови остаётся основным методом скрининга рака кишечника, который рекомендуется проводить раз в год с 40 лет.

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