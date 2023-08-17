Врач-онколог Гадзиян назвал частое мочеиспускание опасным симптом для здоровья человека

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Такой "деликатный симптом", как затруднённое мочеиспускание может привести к опасным последствиям. Об этом рассказал врач-онколог, уролог, хирург, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.

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Проблема может проявляться в утреннее и ночное время суток. При игнорировании лечения дискомфорт будет сопровождать постоянно. Обычно с проблемой сталкиваются мужчины в возрасте после 45 лет.

"Встаёте по 3-6 раз ночью, после мочеиспускания ощущаете неполное опорожнение мочевого пузыря и не идёте к урологу? В этом случае человек рискует умереть в ближайшие 3-5 лет", — пишет врач.

Гадзиян рассказал о случае из практики. 47-летний мужчина каждое утро занимал туалет на 40 минут. К врачу не обращался, а спасался средствами из аптеки. Когда он всё-таки дошёл до врача, ПСА крови был в районе 7,5 (маркер рака простаты).

"Если бы ещё 4-6 месяцев, опухоль бы вышла за пределы капсулы простаты", — отметил онколог.

Затруднённое мочеиспускание — один из признаков рака простаты.

Специалист подчеркнул, что частое мочеиспускание более восьми раз в сутки может являться ранним предупреждающим сигналом о наличии проблем в функционировании мочевыделительной системы. Это важно как для мужчин, так и для женщин.

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