Такой "деликатный симптом", как затруднённое мочеиспускание может привести к опасным последствиям. Об этом рассказал врач-онколог, уролог, хирург, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.
Проблема может проявляться в утреннее и ночное время суток. При игнорировании лечения дискомфорт будет сопровождать постоянно. Обычно с проблемой сталкиваются мужчины в возрасте после 45 лет.
"Встаёте по 3-6 раз ночью, после мочеиспускания ощущаете неполное опорожнение мочевого пузыря и не идёте к урологу? В этом случае человек рискует умереть в ближайшие 3-5 лет", — пишет врач.
Гадзиян рассказал о случае из практики. 47-летний мужчина каждое утро занимал туалет на 40 минут. К врачу не обращался, а спасался средствами из аптеки. Когда он всё-таки дошёл до врача, ПСА крови был в районе 7,5 (маркер рака простаты).
"Если бы ещё 4-6 месяцев, опухоль бы вышла за пределы капсулы простаты", — отметил онколог.
Затруднённое мочеиспускание — один из признаков рака простаты.
Специалист подчеркнул, что частое мочеиспускание более восьми раз в сутки может являться ранним предупреждающим сигналом о наличии проблем в функционировании мочевыделительной системы. Это важно как для мужчин, так и для женщин.
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