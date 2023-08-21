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Мануальный терапевт рассказал о болезнях с симптомами в виде хруста суставов

1:42
Здоровье

Мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша в беседе с Pravda.Ru объяснил, о чём говорит хруст в костях.

Мануальный терапевт рассказал о болезнях с симптомами в виде хруста суставов
Фото: "Larynx101" by NEKITZLOY is licensed under CC BY-SA 4.0.

Врач сравнил кости человека с дверью, которую давно не открывали, поэтому она начала скрипеть. Он уверен, что хруст костей сам по себе не является патологией.

"Хруст в суставах, чаще всего в позвоночнике, допустим, или в руках, в локтях говорит о малоподвижности в этих суставах", — рассказал медик.

Керекеша подчеркнул, что от гибкости позвоночника зависит здоровье человека, а от гибкости шеи зависит его жизнь.

Хруст в костях, по словам эксперта, говорит о том, что человек ведёт малоподвижный образ жизни: лежит на диване, пьёт кофе, курит.

Мануальный терапевт рассказал, в каком случае хруст в костях должен насторожить и заставить обратиться к врачу.

"Если хруст в тех или в других суставах (не в костях) сопровождается болевым синдромом, это может говорить о функциональной недостаточности", — отметил врач.

Медик не исключил также возможное развитие болезни Бехтерева.

"Если это сопровождается болевым синдромом, температурной реакцией, нарушением функции, припухлостью, покраснением — это пять признаков воспаления по Гиппократу, то здесь нужно обязательно обратиться к специалисту (травматологу, ортопеду, ревматологу). Минимальное количество анализов — общий анализ крови, кровь на ревмопробы", — дал рекомендации эксперт.

Ранее Павел Керекеша рассказал о межпозвоночной грыже.

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Хруст в суставах. Почему хрустят суставы? Всегда ли это проблема? Что делать?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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