Мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша в беседе с Pravda.Ru объяснил, о чём говорит хруст в костях.
Врач сравнил кости человека с дверью, которую давно не открывали, поэтому она начала скрипеть. Он уверен, что хруст костей сам по себе не является патологией.
"Хруст в суставах, чаще всего в позвоночнике, допустим, или в руках, в локтях говорит о малоподвижности в этих суставах", — рассказал медик.
Керекеша подчеркнул, что от гибкости позвоночника зависит здоровье человека, а от гибкости шеи зависит его жизнь.
Хруст в костях, по словам эксперта, говорит о том, что человек ведёт малоподвижный образ жизни: лежит на диване, пьёт кофе, курит.
Мануальный терапевт рассказал, в каком случае хруст в костях должен насторожить и заставить обратиться к врачу.
"Если хруст в тех или в других суставах (не в костях) сопровождается болевым синдромом, это может говорить о функциональной недостаточности", — отметил врач.
Медик не исключил также возможное развитие болезни Бехтерева.
"Если это сопровождается болевым синдромом, температурной реакцией, нарушением функции, припухлостью, покраснением — это пять признаков воспаления по Гиппократу, то здесь нужно обязательно обратиться к специалисту (травматологу, ортопеду, ревматологу). Минимальное количество анализов — общий анализ крови, кровь на ревмопробы", — дал рекомендации эксперт.
Ранее Павел Керекеша рассказал о межпозвоночной грыже.
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