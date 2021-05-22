Мануальный терапевт: межпозвоночную грыжу нельзя нащупать руками

Откуда в России мануальная терапия и как оценить ее эффективность, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша.

От ученика до учителя

— Павел, чем отличается массаж от мануальной терапии? Мануальная терапия не имеет эффективных доказательств, пишут в "Википедии". Так ли это?

— К сожалению, именно так большинство относится к понятию "мануальная терапия". Если перевести на русский язык, manus с латыни — это кисть, "терапия" — лечение. То есть все манипуляции, которые делаются руками, — это и есть мануальная терапия:

все виды массажа,

костоправство.

Даже Джуна, помните эту замечательную женщину, которая махала руками вокруг, и был эффект.

Я изучал этот предмет в 1980 году. Был такой замечательный целитель Николай Андреевич Касьян, в Кобеляки все ездили. Я вчера смотрел в YouTube, как Володя Винокур к нему ездил и тот его лечил. Основоположником мануальной терапии считаются американцы. А на самом деле на Руси всегда было костоправство, были бабки-повитухи и почти в каждом селе был дед-костоправ, который правил.

Сегодня мануальная терапия представляется как костоправство или хиропрактика. Кстати, остеопатия — это тоже вид мануальной терапии. Так вот, был такой замечательный целитель в СССР. Когда в Кобеляки поехали люди, и он 3-5 минут тратил на человека.

Самое главное, что большинство людей получали исцеление. Сейчас говорят, что много было осложнений после его работы.

Я начал свою работу вместе с учеником этого замечательного человека. Тогда я работал в Тверской губернии, приехал к нам его ученик. Естественно, я не мог пройти мимо, потому что всегда сую свой нос куда не следует, но я врач-исследователь, поэтому, если это помогает, я применяю, если это не помогает, я отрицаю. Так же, как я в свое время "Гербалайф" отмел и "кремлевские таблетки". Я приехал, смотрю, много народа, чудо же в то время: лекарства не применял, руками что-то пошевелил и люди перестали болеть. Я день стою рядом с ним, наблюдаю, два стою наблюдаю. Говорю: "Я вам не мешаю?" Он: "Да нет, стой". Через месяц я его достал, он говорит: "Ну ладно, бери вон бабку, массируй ее". Народу очень много. Я беру бабку, массирую, ну что там у бабки в 70 лет, остеоартроз, чем можно помочь? Скорее всего ничем. Пришло время, люди разделились: два работают, один помогает, другой не помогает. Он, хитрец, стал подсовывать мне людей, которым заведомо помочь нельзя уже с возрастом. И вот однажды пришла женщина лет после 70 лет, на костылях. Мне уже надоело быть подручным, он меня не учит, ничего не показывает, а я не понимаю, что он делает. А я умею боль снимать другими манипуляциями, временно. Бабка у меня ложится, я делаю вид, что что-то делаю, снимаю у нее боль, временно. И говорю: "Бабка, вставай. Клади костыли на плечо и с песней выходи из кабинета". Извините, Кашпировский плакал. Все же видели, что бабка пришла на костылях, и все видели, как она ушла с песней. Толпа народу стала еще больше. Он подошел ко мне и говорит: "А что ты сделал?" А я говорю: "Да кто его знает. Куда-то нажал, что-то хрустнуло и перестало болеть".

Он тогда понял, как мудрый человек (в советское время были еще такие врачи), что я знаю то, что он не знает.

Говорит: "Ложись, я тебе сейчас на тебе все покажу". И он мне прошел сверху донизу, все показал на мне, "чтобы ты знал, что чувствуют твои пациенты, когда ты с ними будешь работать". С этого момента он начал меня потихонечку учить. Мы с ним лет пять работали, объездили всю страну почти. Он остался работать в Тверской губернии, я приехал в Москву. Потом пришел учиться на кафедру академии после медицинского образования, к профессору Гайденко Василию Сергеевичу. Замечательный человек, основатель официальной мануальной терапии у нас в России, доказал эффективность научным способом. Это кафедра мануальной терапии и иглотерапии, то есть эти два метода он внес в ранг науки. Я с ним проработал 12 лет.

"Ошибка МРТ"

Мы говорим об эффективности этого метода. У меня была пациентка, у которой было две грыжи в области поясницы, причем боль сильнейшая, муж ее носил на руках в туалет и обратно. Она не могла ко мне приезжать, я ездил к ней домой. Потихонечку, через силу, когда боль уменьшилась, а потом исчезла совсем, мы сделали МРТ. Кстати, о наличии грыжи диска могут сказать только:

МРТ,

КТ.

Если человек рассказывает, что руками пощупал и увидел грыжу, он, скорее всего, вас обманывает, смотрит на величину вашего кошелька. Так вот, я посмотрел МРТ и увидел: одна грыжа (6 мм) исчезла, а другая (12 мм) уменьшилась в два раза. Я подхожу к профессору и говорю: "Василий Сергеевич, смотрите, до лечения и после лечения". Он внимательно посмотрел и говорит: "Такого быть не может, это ошибка МРТ". Я успокоился, не стал развивать, ведь один из моих учителей сказал, что этого быть не может.

Потом я начал работать у Дикуля на Лосином острове. Пришел ко мне приятель, я его лечил. Нужно было посмотреть мягкие ткани, они видны лучше с МРТ. Я его повез в Боткинскую больницу. Заслуженный врач, кандидат медицинских наук, глядя на КТ и на пациента, говорит: "Вот если бы я не видел КТ и не видел сейчас, я бы этому не поверил". Одна грыжа у него исчезла, отек исчез.

С этого момента я поверил в мануальную терапию, что с ее помощью можно помогать людям с заболеванием позвоночника, протрузиями, грыжами.

У меня уже достаточно пациентов, которые пришли с грыжами диска, практически обездвиженные, а сейчас живут нормальной полноценной жизнью.