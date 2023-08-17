Ортопед-травматолог дал рекомендации по выбору подходящего рюкзака для школьника

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В связи с приближающимся началом нового учебного года важно продумать, как ваш ребенок будет переносить книги и тетради в школу. Александр Григорьев, главный детский травматолог-ортопед и главврач Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы, поделился ценными советами по правильному выбору рюкзака в интервью для "Вести Подмосковья".

Фото: "School bags" by joegoauk73 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Доктор Григорьев подчеркнул, что общий вес рюкзака и его содержимого не должен превышать 1,5 килограмма. Это особенно важно для учащихся начальной школы, у которых мышечная поддержка все еще развивается, объяснил он.

Он также подчеркнул важность обеспечения небольшого зазора между рюкзаком и спиной школьника для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха. Это не только повышает комфорт, но и предотвращает чрезмерное потоотделение.

Когда дело доходит до лямок рюкзака, доктор Григорьев посоветовал выбирать широкие лямки, которые не сдавливают, не раздражают и не соскальзывают. Регулируемая длина ремешка также важна для индивидуальной подгонки.

Эксперт рекомендовал выбирать рюкзаки с застежкой-перетяжкой на груди. Эта функция помогает равномерно распределить нагрузку, предотвращая соскальзывание лямок или причинение дискомфорта спине и плечам. Доктор Григорьев предостерег от привычки носить рюкзак только с одной лямкой, так как это может привести к неправильному распределению веса и потенциальным проблемам с осанкой в будущем.

"Ребенку должно быть удобно и комфортно носить рюкзак", — пояснил доктор Григорьев. Он посоветовал примерить рюкзак с грузом внутри перед покупкой, плотно отрегулировать лямки и обратить внимание на отзывы ребенка, чтобы обеспечить правильную посадку, не вызывая никаких точек давления или натирания. Кроме того, он отметил, что размер рюкзака должен быть пропорционален росту и телосложению ученика, избегая таких крайностей, как слишком высокая посадка на плечи или свисание до колен.

Доктор Григорьев также напомнил родителям не забывать о светоотражающих элементах. "Убедитесь, что они есть на рюкзаке или прикрепите их самостоятельно. Ребенка хорошо должно быть видно в темноте", — заключил он, подчеркнув важность безопасности.

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Правильно выбираем рюкзак для школьника