Исследователи университета Лидса из Великобритании обнаружили новый синдром, появляющийся в результате длительного коронавируса: у стоящих мужчин ноги могут менять свой цвет.
Под "длительным COVID" учёные понимают последствия, которые сохраняются у выздоровевших людей после перенесённой инфекции.
Британские медики описали случай с 33-летним мужчиной, ноги которого быстро меняли цвет на багровый при вертикальном положении тела, но возвращали привычный оттенок лёжа.
Согласно опубликованным в научном журнале Lancet данным, у пациента диагностировали ортостатическую тахикардию: частота сердечных сокращений резко повышалась при изменении положения тела.
"Мы объяснили, что изменение цвета ног связано со скоплением венозной крови", — пришли к выводу исследователи.
Мужчине порекомендовали увеличить потребление солей, жидкости и укреплять мышцы ног.
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