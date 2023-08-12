Lancet: у мужчин после длительного COVID могут багроветь ноги в положении стоя

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи университета Лидса из Великобритании обнаружили новый синдром, появляющийся в результате длительного коронавируса: у стоящих мужчин ноги могут менять свой цвет.

Фото: flickr. com

Под "длительным COVID" учёные понимают последствия, которые сохраняются у выздоровевших людей после перенесённой инфекции.

Британские медики описали случай с 33-летним мужчиной, ноги которого быстро меняли цвет на багровый при вертикальном положении тела, но возвращали привычный оттенок лёжа.

Согласно опубликованным в научном журнале Lancet данным, у пациента диагностировали ортостатическую тахикардию: частота сердечных сокращений резко повышалась при изменении положения тела.

"Мы объяснили, что изменение цвета ног связано со скоплением венозной крови", — пришли к выводу исследователи.

Мужчине порекомендовали увеличить потребление солей, жидкости и укреплять мышцы ног.

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