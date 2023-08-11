ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в мире на 80% за месяц

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заболеваемость коронавирусом за последнее время резко возросла. Всего лишь за один последний месяц количество случаев заражения COVID-19 во всём мире увеличилось на 80%. Об этом информирует ВОЗ.

Фото: Shutterstock

При этом число смертей сократилось на 57%, если сравнивать этот момент с предыдущим месяцем, отметили эксперты.

"Во всем мире за последние 28 дней (с 10 июля по 6 августа 2023 года) было зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания COVID-19 и более 2500 смертей, что на 80% больше и на 57% меньше соответственно по сравнению с предыдущими 28 днями", — сказано в сводке ВОЗ.

Ранее стало известно, что представители ВОЗ начали внимательно следить за новым подвидом коронавируса, который назвали "Эрис". Учёные отмечают, что он встречается в каждом восьмом случае, и является очень заразным, превосходя по этому параметру "Кракен".

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, сегодня существует риск возникновения намного более опасного варианта, при котором количество летальных исходов может быть выше.

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