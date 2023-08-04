Доктор Абакумов развеял мифы об 11 народных методах лечения

4:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач доказательной медицины Олег Абакумов собрал список из 11 ложных утверждений о народных способах лечения. Некоторые из них уже стали популярными представлениями, но на практике они не приносят действительной пользы.

Фото: https://media.buzzle.com/

"Разбил колено или голову — приложи подорожник. А моча — это вообще лекарство от всех болезней. В журналах пишут, а люди верят. Пора остановить это мракобесие", — считает доктор.

Первый миф заключается в том, что высокую температуру следует всегда сбивать. В некоторых случаях это действительно верно, однако есть и исключения. В действительности повышенная температура — следствие борьбы организма с инфекцией, и она может быть нормальной реакцией. Необходимо сбивать температуру у маленьких детей и лиц, находящихся в группе риска.

Второй миф связан с тем, что обтирание спиртом помогает при повышенной температуре. Это может быть эффективным в некоторых случаях, но для младенцев такой метод опасен. Алкогольные компрессы могут вызвать интоксикацию в организме недоразвитых детей. Чрезмерное применение алкоголя может усугубить ситуацию.

Третий миф гласит, что вдыхание паров горячего картофеля под одеялом может помочь при простуде. Однако это не поможет избавиться от соплей и кашля. Такие процедуры могут повредить верхние дыхательные пути и ухудшить состояние.

Четвертый миф касается подорожника. Приверженцы этого метода утверждают, что он обладает высоким содержанием витамина К и дубильных веществ, способствующих заживлению. Однако подорожник нужно использовать аккуратно, чтобы избежать инфицирования. Вместо этого можно воспользоваться бактерицидным пластырем.

Пятый миф говорит о том, что подсолнечное масло помогает при ожогах. На самом деле оно может препятствовать выходу гноя и тепла, способствуя развитию инфекции. Вместо этого рекомендуется охладить обожженное место холодной водой.

"Считается, что чем теплее одет ребенок, тем лучше для его здоровья. На самом деле, переутепление может нарушить терморегуляцию. Дети активно двигаются и потеют, поэтому они легко могут перегреться. Если вы не уверены, как одеть малыша, придерживайтесь простых правил. До года на ребенке должен быть на один слой одежды больше, чем на вас. После года количество слоев должно быть таким же, как и на вас", — объясняет доктор Абакумов в интервью "Вести Подмосковья".

Седьмой миф утверждает, что куриный бульон полезен при простуде. Однако при высокой температуре бульон может ухудшить состояние. Он содержит вещества, способствующие увеличению солей в моче и вызывающие брожение в кишечнике. При простом ОРВИ лучше употреблять чай, воду и суп для борьбы с обезвоживанием.

Абакумов опровергает восьмой миф, согласно которому сквозняк может вызвать болезнь. Фактически болезни передаются бактериями и вирусами, а проветривание помещения, наоборот, очищает воздух. Регулярная вентиляция очень полезна.

Девятый миф утверждает, что горячие компрессы помогают при ушибах. Однако они могут усилить воспаление и отек. Холодные компрессы эффективнее в уменьшении отечности и боли.

Десятый миф утверждает, что судороги можно лечить обильным потреблением соленой воды. На самом деле это может привести к обезвоживанию. Судороги могут быть вызваны разными факторами, и только врач может подобрать подходящее лечение.

"Миф о большом потреблении витамина С для борьбы с болезнями широко распространен. Нобелевский лауреат Лайнус Полинг призывал использовать большие дозы витамина при вирусных инфекциях. Однако исследования показали, что витамин С сам по себе не защищает от ОРВИ. Он полезен для общего здоровья, но не является чудо-лекарством", — опровергает доктор Абакумов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.