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Автор Николай Ткаченко

Диетолог Ковальков предупредил об опасном народном методе лечения коронавируса

Здоровье

В России очень любят лечить всё различными непроверенными народными методами по советам из Интернета. Но это фактически бесплатные и далеко не безопасные эксперименты на себе. К одному из них относится и способ лечения коронавируса содой и перекисью водорода, который может привести даже к летальному исходу. Об этом рассказал врач-диетолог, профессор Алексей Ковальков на своём YouTube-канале.

Диетолог Ковальков предупредил об опасном народном методе лечения коронавируса

Он напомнил, что каждый, кто когда-нибудь поливал на рану перекись водорода, мог наблюдать бурную реакцию выделения кислорода. При этом происходит вспенивание, гемоглобин крови связывается с кислородом, темная кровь становится ярко-красной, реакция происходит очень быстро и "красиво".

В Интернете есть немало предположений, основанных именно на снабжении крови кислородом, что такой раствор соды или перекиси водорода может успешно применяться даже при лечении коронавирусной инфекции, заметил профессор.

Люди полагают, что раз больным не хватает кислорода, то можно банально и примитивно просто "впрыснуть" кислород прямо в кровь, пояснил специалист. Однако это очень опасно.

"На самом деле от одной инъекции можно умереть. Поэтому никогда не пользуйтесь такими сведениями", — предупредил доктор Ковальков.

Он добавил, что несколько капель той же перекиси водорода добавляет не больше нескольких миллиграммов кислорода в кровь, тогда как ежедневно человек потребляет почти килограмм кислорода.

И если принять большую дозу перекиси, то в худшем случае будет болеть живот, появится тошнота, рвота. Что касается соды, то её свойства влиять на кислотно-щелочной баланс, конечно же, не помогут при самостоятельном способе лечения коронавирусной инфекции, заключил Ковальков.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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https://www.youtube.com/watch?v=zdRLPXQx9Nc
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 диетолог алексей ковальков
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