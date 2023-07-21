Нутрициолог Богатова рассказала о пользе минеральной воды при некоторых заболеваниях

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Минеральная вода — незаменимый источник полезных веществ, улучшающих деятельность практически всех систем организма. Поэтому многие специалисты рекомендуют её употребление про некоторых заболевания.

Фото: pixabay. com

Например, при хронических заболеваниях почек, печени, сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

Нутрициолог и дерматокосметолог Елена Богатова отметила, что минеральная вода снижает уровень кислотности в ЖКТ, регулирует кислотно-щелочной баланс в организме. В зависимости от содержания гидрокарбонатов, сульфатов, кальция, магния и натрия эти минеральные воды помогают от разных заболеваний.

Специалист подчеркнула, что назначением лечения минеральной водой занимается только лечащий врач, который устанавливает дозировку и расписывает курс лечения. Об этом сообщает "Вести Подмосковья".

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