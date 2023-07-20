Врач-диетолог Наталья Лазуренко назвала продукты, которые помогут избавиться от изжоги

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда изжога возникает в самый неподходящий момент. Но даже если у вас нет под рукой аптечки или нужного лекарства, не стоит отчаиваться. Врач-диетолог Наталья Лазуренко, как можно справиться с изжогой, используя продукты, полезные для желудка. Вот что нужно запомнить.

Фото: familydoctor.ru

"До оказания медицинской помощи вы можете помочь своему организму, нейтрализуя желудочную кислоту с помощью некоторых продуктов. Хорошо справляется с изжогой минеральная щелочная вода без газа, будь то лечебная или обычная столовая вода. Также можно выпить несладкий кисель, который обволакивает стенки пищевода и желудка, снижая воспаление. Вам могут незначительно помочь незрелые бананы или разведенное картофельное пюре", — цитирует источник диетолога.

Однако врач не рекомендует употреблять кисломолочные продукты в таких ситуациях.

"В состоянии изжоги лактоза может вызвать дисбактериоз. И в дополнение к изжоге человек может столкнуться с сильным метеоризмом", — подчеркивает Лазуренко.

И самый главный совет — не самолечитесь, поскольку вы можете лишь смягчить симптомы, но не решить проблему. Поэтому, если у вас часто возникает изжога, обратитесь к врачу.

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Как избавиться от изжоги