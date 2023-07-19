В России серьёзно отнеслись к туристам, прилетающим из Египта, из-за лихорадки денге, которую они привозят из жаркой страны. Проверяются рейсы, а эксперты рассказывают о способах лечения и предупреждают, что может быть летальный исход.
Минздрав Египта же относится к ситуации более спокойно, утверждая, что опасаться нечего, так как вирус не может передаваться от человека к человеку. Переносчиками являются только комары.
"Указанный тип лихорадки может быть "заразным" для человека только в социальных сетях, где отдельные лица распространяют об этом слухи", — заявил помощник министра здравоохранения и народонаселения Египта по профилактической медицине Амр Кандиль.
Также он сказал, что карантин в регионах, где были выявлены очаги заболевания, не введён, поэтому не стоит поддаваться панике, которая идёт из соцсетей, пишет "Рен ТВ". Кандиль озвучил причину обширного заболевания лихорадкой денге: стоячая вода, в которой из-за жары начали быстрыми темпами размножаться комары.
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