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В Минздраве Египта заявили, что выявленный тип лихорадки денге "заразен" только в соцсетях

1:07
Здоровье

В России серьёзно отнеслись к туристам, прилетающим из Египта, из-за лихорадки денге, которую они привозят из жаркой страны. Проверяются рейсы, а эксперты рассказывают о способах лечения и предупреждают, что может быть летальный исход.

В Минздраве Египта заявили, что выявленный тип лихорадки денге "заразен" только в соцсетях
Фото: pixabay.com

Минздрав Египта же относится к ситуации более спокойно, утверждая, что опасаться нечего, так как вирус не может передаваться от человека к человеку. Переносчиками являются только комары.

"Указанный тип лихорадки может быть "заразным" для человека только в социальных сетях, где отдельные лица распространяют об этом слухи", — заявил помощник министра здравоохранения и народонаселения Египта по профилактической медицине Амр Кандиль.

Также он сказал, что карантин в регионах, где были выявлены очаги заболевания, не введён, поэтому не стоит поддаваться панике, которая идёт из соцсетей, пишет "Рен ТВ". Кандиль озвучил причину обширного заболевания лихорадкой денге: стоячая вода, в которой из-за жары начали быстрыми темпами размножаться комары.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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