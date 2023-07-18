Российские туристы завозят из Египта лихорадку денге: переносчики, симптомы, как лечить

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Туристы, прибывшие из Египта, жалуются на недомогание, вероятно, это может быть лихорадка денге. Рейсы из жаркой страны проверяют медики, официально болезнь ещё не установлена, но все симптомы указывают именно на денге, которую называют костоломной лихорадкой, вызываемой вирусом DENV. Переносят его комары рода Aedes с белыми пятнами на лапках и белыми полосами на передней спинке.

Фото: pixabay.com

Чтобы не заразиться вирусом, необходимо соблюдать несколько простых правил: носить одежду, скрывающую кожу максимально, применять репелленты, не покидать курортные зоны, окна и двери должны быть закрыты специальными сетками, а ёмкости с водой не рекомендуется оставлять открытыми.

Как сообщает ВОЗ, инкубационный период может длиться от трёх до 14 дней. Симптомы заболевания приводит "ФедералПресс":

боли в мышцах, суставах, глазах;

повышение температуры тела до 39-40 градусов;

сыпь на теле может сохраняться до недели;

сильная головная боль;

тошнота, рвота, боли в животе, диарея с кровью;

кровотечение их носа, внутренние кровотечения.

Пациентами с подобными симптомами необходимо соблюдать постельный режим и лечить болезнь симптоматически, то есть принимать обезболивающие препараты и парацетамол. Аспирин и ибупрофен противопоказан из-за риска кровотечений.

Если в первые дни такого лечение нет улучшения состояния, больного госпитализируют, так как серьёзные формы лихорадки денге могут привести к смерти.

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