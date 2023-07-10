Диагност Дженн Симмонс: употребление копчёностей и пиццы может вызвать рак

Употребление копчёностей, пиццы и хлебобулочных изделий навынос может привести к развитию онкологии. Об этом предупредили функциональный диагност Дженн Симмонс и автор книги о профилактике рака Кристина Марусич.

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По их словам, рестораны доставляют еду в упаковках, обработанных полифторалкильными веществами (ПФАВ). Эти соединения являются очень вредными для человека, уточнили эксперты. Они добавили, что при употреблении пиццы и других блюд опасные химические вещества могут попасть в организм.

Кроме того, Симмонс призвала сократить количество красного мяса, всех видов копчёностей и алкоголя в рационе во избежание проблем со здоровьем. Как пояснила специалист, процесс образования раковых клеток также может начаться на фоне дефицита клетчатки.

"При низком уровне клетчатки токсины дольше находятся в пищеварительной системе, подвергая организм воздействию, провоцирующему рак", — сказала врач в беседе с Newsweek.

Ранее онколог Владислав Евсеев заявил, что периодические боли в области живота и чувство быстрого насыщения после перекуса нередко указывают на злокачественные новообразования.

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