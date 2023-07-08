Часто пациенты с раком поджелудочной железы достаточно долго, перед тем, как будет выявлена опухоль, наблюдаются у невролога. Онколог Владислав Евсеев рассказал, как не пропустить один из самых агрессивных видов рака.
Врач отметил, что нельзя игнорировать любые болевые ощущения, поскольку они указывают на происходящие в организме изменения. Обследование нужно пройти, если человеку что-то мешает есть или появилась непонятная боль в спине без физических нагрузок.
По словам доктора, при раке поджелудочной боль часто имеют опоясывающий характер, нередко отдает в спину. В этом коварство недуга — рак заподозрить сложно, когда болит спина.
Жалуются пациенты также на "ощущение дискомфорта и периодических болей в животе", добавил онколог.
Чувство быстрого насыщения даже после небольшого перекуса появляется, когда опухоль начинает расти и сдавливать двенадцатиперстную кишку, заключил врач в беседе с "Доктором Питером".
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