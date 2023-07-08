Онколог Евсеев из РФ назвал первый симптом особо агрессивного рака

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто пациенты с раком поджелудочной железы достаточно долго, перед тем, как будет выявлена опухоль, наблюдаются у невролога. Онколог Владислав Евсеев рассказал, как не пропустить один из самых агрессивных видов рака.

Фото: pixabay.com

Врач отметил, что нельзя игнорировать любые болевые ощущения, поскольку они указывают на происходящие в организме изменения. Обследование нужно пройти, если человеку что-то мешает есть или появилась непонятная боль в спине без физических нагрузок.

По словам доктора, при раке поджелудочной боль часто имеют опоясывающий характер, нередко отдает в спину. В этом коварство недуга — рак заподозрить сложно, когда болит спина.

Жалуются пациенты также на "ощущение дискомфорта и периодических болей в животе", добавил онколог.

Чувство быстрого насыщения даже после небольшого перекуса появляется, когда опухоль начинает расти и сдавливать двенадцатиперстную кишку, заключил врач в беседе с "Доктором Питером".

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Беседа с онкологом. Рак поджелудочной железы