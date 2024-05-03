Узнайте, как правильно собирать полезный берёзовый сок, чтобы не навредить дереву! И кому этот сок нельзя пить совсем

В России очень много любителей берёзового сока. Как правильно его собирать и почему он считается таким полезным, рассказала Общественная Служба Новостей.
Считается, что сок берёзы надо собирать ранней весной, он начинает подниматься от корней по стволу вверх к веткам, неся с собой минералы и глюкозу, затем с продуктами фотосинтеза жидкость стекает к корням. Если в этот момент надрезать кору дерева, то появятся капельки сладковатой жидкости с нотками древесных опилок.
Собирать сок лучше в середине дня. Отверстие делают с южной стороны дерева на высоте 1,5 метра от земли. В разрез вставляется приспособление в форме желоба, по нему будет стекать сок, главное — установить тару под желобом.
После сбора срез обязательно замазывают воском или глиной.
Берёзовый сок — вовсе не лекарство от всех болезней, а просто полезный напиток, обогащённый витаминами и микроэлементами. Его с древности пили люди, у которых были проблемы с ЖКТ, заболевания печени, артрит, туберкулез. Его употребляли для повышения иммунитета.
В берёзовом соке много углеводов и всего 3% белка. Продукт безвреден при сахарном диабете и ожирении. Берёзовый сок способствует ускорению метаболизма, нормализует работу нервной системы, содержит антиоксиданты, укрепляющие иммунитет.
Также в берёзовом соке много калия, полезного для сердца, магния и натрия, а также железа, который поддерживает уровень гемоглобина. Дубильные вещества в соке имеют бактерицидное, противовоспалительное и дезинфицирующее свойства.
Однако берёзовый сок нельзя употреблять во время обострения язвенной болезни желудка и гастрита с повышенной кислотностью, а также при мочекаменной болезни и аллергии.
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