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Почему ваша кошка внезапно стала агрессивной? 5 шокирующих причин

5 причин, почему ваша кошка стала агрессивной

1:26
Зоосфера » Кошки

Если ваша кошка ведет себя агрессивно, важно понимать, что это поведение не происходит без причины. Рассмотрим пять основных факторов, которые могут вызывать агрессию у кошек.

5 причин, почему ваша кошка стала агрессивной
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Одной из главных причин агрессии у кошек является боль. Когда кошка испытывает дискомфорт или боль, она может стать раздражительной или даже агрессивной, особенно если кто-то пытается прикоснуться к болезненному участку.

Агрессия также может быть вызвана страхом. Кошка, чувствующая угрозу, может агрессивно реагировать, чтобы защитить себя.

Скука или стресс от недостаточно стимулирующей среды могут вызвать агрессивное поведение. Кошкам необходимо удовлетворять свои естественные инстинкты, такие как охота и игра.

Иногда кошки перенаправляют свою агрессию на ближайший доступный объект или существо, если они возбуждены или расстроены и не могут направить энергию в другое русло. Это может произойти, например, когда кошка видит другую кошку за окном и не может на неё напасть.

У нестерилизованных котов гормоны могут вызывать агрессивное поведение. Это связано с их стремлением доминировать и защищать свою территорию.

Понимание этих причин может помочь вам лучше реагировать на агрессивное поведение вашей кошки и найти способы минимизировать или устранить его. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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