Открываем занавес времени: удивительный тест драйв Mercedes W140 1992 года

Журнал "За рулем" провел тест-драйв Mercedes-Benz 300SE из семейства W140, выпущенного в 1992 году, который является одной из самых доступных версий флагманского автомобиля этой серии.
Несмотря на то что официальное обозначение S-класса появилось только в 1993 году, этот автомобиль уже включал в себя многие характеристики, присущие S-классу. Автомобиль оснащен рядным шестицилиндровым двигателем М104 объемом 3,2 литра с системой впрыска LH-Jetronic, выдающим 231 л. с., и работает в паре с 5-ступенчатым автоматом.
Хотя внутреннее убранство и оснащение скромнее, чем может предложить современный S-класс, такие функции, как климат-контроль и электроприводы, сохраняют свою актуальность и эффективность даже спустя 30 лет.
Отмечается, что некоторые удобства, такие как задние подголовники с пневмоприводом, требуют ручного вмешательства для возврата в исходное положение, но в целом автомобиль оставляет впечатление надежного и функционального.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.