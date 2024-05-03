Открываем занавес времени: удивительный тест драйв Mercedes W140 1992 года

Обзор Mercedes-Benz 300SE: возвращение классики W140 на тест-драйве

1:11 Your browser does not support the audio element. Авто

Журнал "За рулем" провел тест-драйв Mercedes-Benz 300SE из семейства W140, выпущенного в 1992 году, который является одной из самых доступных версий флагманского автомобиля этой серии.

Фото: Wikipedia by Marek Argent is licensed under GNU Free Documentation License

Несмотря на то что официальное обозначение S-класса появилось только в 1993 году, этот автомобиль уже включал в себя многие характеристики, присущие S-классу. Автомобиль оснащен рядным шестицилиндровым двигателем М104 объемом 3,2 литра с системой впрыска LH-Jetronic, выдающим 231 л. с., и работает в паре с 5-ступенчатым автоматом.

Хотя внутреннее убранство и оснащение скромнее, чем может предложить современный S-класс, такие функции, как климат-контроль и электроприводы, сохраняют свою актуальность и эффективность даже спустя 30 лет.

Отмечается, что некоторые удобства, такие как задние подголовники с пневмоприводом, требуют ручного вмешательства для возврата в исходное положение, но в целом автомобиль оставляет впечатление надежного и функционального.