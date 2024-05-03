Ваш автомобиль издает эти стуки? Узнайте, почему это может стоить вам авто

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Руководство по диагностике: распознавание и ремонт типичных стуков в автомобиле

1:13
Авто

Журнал "За рулём" представил обзор десяти различных видов стуков, которые могут возникать в автомобиле во время его эксплуатации, объясняя их потенциальные причины и последствия.

Руководство по диагностике: распознавание и ремонт типичных стуков в автомобиле
Фото: freepik.com is licensed under public domain

К примеру, чавкающий звук во время движения часто связан с проколом колеса, а металлический звук у колеса может указывать на ослабление колёсных болтов. Проблемы с ШРУСом выдаются хрустом при начале движения, а стук под днищем полноприводных авто может сигнализировать о неисправности крестовины карданного вала.

Эксперты также подчеркивают важность не игнорировать любые стуки, особенно если они передаются в рулевое колесо, поскольку они могут указывать на серьезные проблемы, такие как люфт в рулевой рейке. Проблемы с амортизаторами и шаровыми опорами проявляются стуком при движении по неровностям.

Кроме того, стуки в двигателе могут быть связаны с коренными или шатунными подшипниками, что требует немедленного обращения за помощью и, возможно, вызова эвакуатора. Наконец, использование некачественного топлива или неисправности датчика детонации могут вызвать стуки при увеличении скорости.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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