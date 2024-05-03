Ваш автомобиль издает эти стуки? Узнайте, почему это может стоить вам авто

Журнал "За рулём" представил обзор десяти различных видов стуков, которые могут возникать в автомобиле во время его эксплуатации, объясняя их потенциальные причины и последствия.
К примеру, чавкающий звук во время движения часто связан с проколом колеса, а металлический звук у колеса может указывать на ослабление колёсных болтов. Проблемы с ШРУСом выдаются хрустом при начале движения, а стук под днищем полноприводных авто может сигнализировать о неисправности крестовины карданного вала.
Эксперты также подчеркивают важность не игнорировать любые стуки, особенно если они передаются в рулевое колесо, поскольку они могут указывать на серьезные проблемы, такие как люфт в рулевой рейке. Проблемы с амортизаторами и шаровыми опорами проявляются стуком при движении по неровностям.
Кроме того, стуки в двигателе могут быть связаны с коренными или шатунными подшипниками, что требует немедленного обращения за помощью и, возможно, вызова эвакуатора. Наконец, использование некачественного топлива или неисправности датчика детонации могут вызвать стуки при увеличении скорости.
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