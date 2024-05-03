Британский турист серьезно пострадал после нападения акулы на острове Тобаго: подробности инцидента

Британец лишился пальцев и части ноги после нападения акулы

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Британский турист потерял пальцы на одной руке и часть ноги после нападения акулы на пляже острова Тобаго, сообщает Daily Mail.

Фото: Библиотека фотографий NOAA by Доктор Дуэйн Медоуз is licensed under Public domain

64-летнего Питера Смита с тяжелыми травмами отправили на лечение в Майами, где хирургам удалось восстановить несколько его пальцев.

Атака произошла 26 апреля на севере Тобаго. Акула напала на туриста, зацепив его за живот, руку и ногу. Другие отдыхающие отбили хищника и вытащили пострадавшего на берег. По словам местных властей, это нападение стало неожиданностью, ведь пляжи Тобаго известны своей безопасностью, а случаи нападений акул обычно происходят на юге острова.