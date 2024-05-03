"Росгосстрах": в апреле 2024 года выплаты по страховым случаям после паводков в России достигли 74 млн рублей

"Росгосстрах": выплаты пострадавшим от паводков составили около 74 млн рублей

2:31 Your browser does not support the audio element. Страхование

В апреле 2024 года выплаты, связанные с наводнениями, достигли приблизительно 74 миллионов рублей, как подсчитали специалисты "Росгосстраха". Однако в некоторых районах из-за высокого уровня воды еще нельзя начать оценку ущерба, что может значительно увеличить общую сумму выплат в будущем.

Фото: Страница "Вконтакте" Игоря Подгорного by Игорь Подгорный

Теплая погода и таяние снегов привели к широкомасштабным затоплениям во множестве регионов России, включая территории Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, как сообщает Гидрометцентр России. На 2 мая отмечался рост уровня воды до опасных отметок.

Клиенты "Росгосстраха", застраховавшие своё имущество, также пострадали от подтоплений. В 12 регионах России компания признала эти случаи массовыми убытками, что позволяет проводить выплаты по упрощенной процедуре. Особое внимание уделяется обращениям клиентов из Республики Мордовия, Оренбургской, Курганской и Самарской областей, откуда поступило уже около 1500 заявлений.

Начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова уточнила, что где-то выплаты уже завершены, но в других местах еще не удается начать оценку ущерба из-за высокого уровня воды. "Росгосстрах" активно работает в пострадавших регионах, привлекая специалистов из других филиалов для проведения осмотров и документирования, работая без выходных. Например, в Оренбургской области уже 63% пострадавших получили выплаты на сумму около 35,5 миллионов рублей, в Мордовии урегулировано 92% обращений с выплатами на 22,4 миллиона рублей, а в Самарской области 70% пострадавших получили 10,5 миллиона рублей.

"Росгосстрах" также напоминает, что страховые выплаты доступны только тем, кто заранее подумал о защите своих финансовых рисков. В случае, если угроза уже на подходе и вода близка к дому, по Гражданскому кодексу страхование в таких условиях вряд ли будет возможно, поскольку имущество можно застраховать только от вероятного события, а не от уже наступившего или неизбежного.