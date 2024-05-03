Больше, чем просто мурлыка: узнайте, почему эти три породы кошек так удивительны

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Три кошки, которые удивляют хозяев своими способностями

1:00
Зоосфера » Кошки

Манчкин, мейн-кун и сфинкс — три породы кошек, известные своими уникальными чертами, которые не перестают удивлять владельцев.

Три кошки, которые удивляют хозяев своими способностями
Фото: openverse.org by budding is licensed under CC BY-NC 2.0.

Напоминающие таксу, манчкины проявляют необычайную подвижность. Они ворвались в сердца кошатников начиная с начала двадцатого века благодаря своей игривости и любопытству. 

Мейн-кун поражает своими размерами и эффектной внешностью, сочетая в себе любознательность и жажду приключений. Эти кошки известны своей уравновешенностью и отсутствием агрессии, проявляя умение обучаться новым командам и выполнять различные трюки.

Сфинксы ценятся за свою нежность и ласковость, которая может удивить тех, кто встречает их впервые. Эти кошки чувствуют настроение своих хозяев, подстраиваясь под него. Если хозяин грустит, сфинкс постарается его утешить, а в моменты радости будет делить веселье вместе с ним.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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